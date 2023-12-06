Суд арестовал 17 банковских счетов Шабутдинова

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Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
У Аяза Шабутдинова арестовали 17 счетов Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Московский суд арестовал счета блогера-коуча Аяза Шабутдинова с целью возмещения ущерба пострадавшим от мошенничества с его стороны. Всего наложен арест на 17 счетов предпринимателя. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Помимо самого Шабутдинова арестовали счета и у его соучастника, который также был привлечен к делу о мошенничестве. У того арестовали 11 счетов из различных банков.

Аяз Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Сейчас он находится в СИЗО до середины декабря.

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Московский суд арестовал счета блогера-коуча Аяза Шабутдинова с целью возмещения ущерба пострадавшим от мошенничества с его стороны. Всего наложен арест на 17 счетов предпринимателя. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Помимо самого Шабутдинова арестовали счета и у его соучастника, который также был привлечен к делу о мошенничестве. У того арестовали 11 счетов из различных банков. Аяз Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Сейчас он находится в СИЗО до середины декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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