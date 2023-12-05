05 декабря 2023

В ЯНАО задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего ребенка (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники УГИБДД задержали водителя, который 4 декабря совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Благодаря записи с камеры видеонаблюдения сотрудники ОГИБДД Нового Уренгоя установили и задержали водителя, который 4 декабря 2023 года на улице 26 съезда КПСС совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Уехавшим с места происшествия водителем оказался 52-летний житель газовой столицы. Он уже признал вину, теперь ему грозит административное наказание в виде заключения на 15 суток или лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 4 декабря неустановленный водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в установленном месте, и скрылся. Ребенку была оказана медицинская помощь.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники УГИБДД задержали водителя, который 4 декабря совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Благодаря записи с камеры видеонаблюдения сотрудники ОГИБДД Нового Уренгоя установили и задержали водителя, который 4 декабря 2023 года на улице 26 съезда КПСС совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Уехавшим с места происшествия водителем оказался 52-летний житель газовой столицы. Он уже признал вину, теперь ему грозит административное наказание в виде заключения на 15 суток или лишение водительских прав на срок до полутора лет. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 4 декабря неустановленный водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в установленном месте, и скрылся. Ребенку была оказана медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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