В ХМАО топ-менеджер «Лукойла» возглавил новую «дочку» компании

Директор «Урайнефтегаза» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО) Вадим Балыкин возглавил новый актив — нефтяную компанию «Пулытьинское», зарегистрированную в Югорске. Информация о смене руководителя отражена в системе СБИС.
«Генеральный директор ООО „Пулытьинское“ с ноября 2023 года — Вадим Балыкин. Владельцы компании с 23 ноября 2023 года — „Лукойл- Западная Сибирь“ (99%) и „К.Н. Холдинг“, также входящий в структуру „Лукойла“», — указано в информационной системе.
Нефтяная компания «Пулытьинское» разрабатывает Иусское и Котыльинское месторождения в ХМАО. Они расположены в 100 км к северо-западу от Урая на территории Советского района.
Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать назначение и покупку актива. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что нефтяную компанию «Пулытьинское» купил бизнесмен из Санкт-Петербурга. Прежде убыточным активом владело Агентство специального строительства из Югорска.
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