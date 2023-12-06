В ХМАО топ-менеджер «Лукойла» возглавил новую «дочку» компании

Вадим Балыкин возглавил нефтяную компанию «Пулытьинское»
© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Нефтяную компанию «Пулытьинское», принадлежащую «Лукойлу», возглавил Вадим Балыкин Фото:

Директор «Урайнефтегаза» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО) Вадим Балыкин возглавил новый актив — нефтяную компанию «Пулытьинское», зарегистрированную в Югорске. Информация о смене руководителя отражена в системе СБИС.

«Генеральный директор ООО „Пулытьинское“ с ноября 2023 года — Вадим Балыкин. Владельцы компании с 23 ноября 2023 года — „Лукойл- Западная Сибирь“ (99%) и „К.Н. Холдинг“, также входящий в структуру „Лукойла“», — указано в информационной системе.

Нефтяная компания «Пулытьинское» разрабатывает Иусское и Котыльинское месторождения в ХМАО. Они расположены в 100 км к северо-западу от Урая на территории Советского района.

Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать назначение и покупку актива. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что нефтяную компанию «Пулытьинское» купил бизнесмен из Санкт-Петербурга. Прежде убыточным активом владело Агентство специального строительства из Югорска.

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Директор «Урайнефтегаза» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО) Вадим Балыкин возглавил новый актив — нефтяную компанию «Пулытьинское», зарегистрированную в Югорске. Информация о смене руководителя отражена в системе СБИС. «Генеральный директор ООО „Пулытьинское“ с ноября 2023 года — Вадим Балыкин. Владельцы компании с 23 ноября 2023 года — „Лукойл- Западная Сибирь“ (99%) и „К.Н. Холдинг“, также входящий в структуру „Лукойла“», — указано в информационной системе. Нефтяная компания «Пулытьинское» разрабатывает Иусское и Котыльинское месторождения в ХМАО. Они расположены в 100 км к северо-западу от Урая на территории Советского района. Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать назначение и покупку актива. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяную компанию «Пулытьинское» купил бизнесмен из Санкт-Петербурга. Прежде убыточным активом владело Агентство специального строительства из Югорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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