24 августа 2023

Нефтяную компанию из ХМАО перекупил бизнесмен из Питера

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На протяжении последних восьми лет нефтяная компания «Пулытьинское» терпела убытки Фото:

Нефтяное предприятие «Пулытьинское» их ХМАО, разрабатывающее одноименное месторождение около Югорска, купила компания УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга. По данным системы СБИС, ее руководителем и учредителем является Олег Балан.

«Владелец ООО „Пулытьинское“ с августа 2023 года — УК „Рускапитал“: город Санкт-Петербург, руководитель — Олег Балан. Прежний владелец — Агентство специального строительства из Югорска вышло из состава учредителей», — указано в системе.

По данным СБИС, последние восемь лет нефтяная компания «Пулытьинское» терпела убытки. Дефицит средств составляет 31,9 млн рублей.

УК «Рускапитал» занимается управлением инвестиционными фондами. Меньше года назад компания приобрела нефтяное предприятие на Урале и угольную фирму на Кузбассе.

Агентство направило запросы в ООО «Пулытьинское» и УК «Рускапитал» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что суд потребовал от нефтяной компании «Пулытьинское» восстановить 100 га леса. Нефтяники должны выполнить требование до ноября 2023 года

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Нефтяное предприятие «Пулытьинское» их ХМАО, разрабатывающее одноименное месторождение около Югорска, купила компания УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга. По данным системы СБИС, ее руководителем и учредителем является Олег Балан. «Владелец ООО „Пулытьинское“ с августа 2023 года — УК „Рускапитал“: город Санкт-Петербург, руководитель — Олег Балан. Прежний владелец — Агентство специального строительства из Югорска вышло из состава учредителей», — указано в системе. По данным СБИС, последние восемь лет нефтяная компания «Пулытьинское» терпела убытки. Дефицит средств составляет 31,9 млн рублей. УК «Рускапитал» занимается управлением инвестиционными фондами. Меньше года назад компания приобрела нефтяное предприятие на Урале и угольную фирму на Кузбассе. Агентство направило запросы в ООО «Пулытьинское» и УК «Рускапитал» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что суд потребовал от нефтяной компании «Пулытьинское» восстановить 100 га леса. Нефтяники должны выполнить требование до ноября 2023 года
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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