Главврач курганской больницы проводит прямую линию с пациентами

06 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Руководитель межрайонной больницы №2 Урал Галиев готов отвечать на звонки ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В межрайонной больнице №2 (рабочий поселок Лебяжье) исполняющий обязанности главврача Урал Галиев организовал прямую линию с пациентами. Задать вопросы можно ежедневно в рабочие часы, подтвердил URA.RU сам Галиев. «Горячая линия работает ежедневно с 8 до 17 часов, кроме обеденного времени и выходных дней. Уже поступило несколько звонков. Например, был звонок из Тюмени от родственника нашего пациента, которого готовят к переводу в другое лечебное учреждение. Чаще звонки поступают от родственников пациентов нашей больницы, а также с вопросами по записи к врачам-специалистам», — пояснил Галиев. На прямой линии с главврачом можно не только рассказать о проблеме, но и оставить отзывы и предложения по улучшению работы больницы. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Всего в этом году в регионе сменили больше десяти руководителей медицинских учреждений. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков проведет прямую линию с курганцами 10 декабря 2023 года на телеканале «Россия 24». Во время эфира глава региона подведет итоги социально-экономического развития области в этом году и поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год. И.о. главврача межрайонной больницы №2 (Лебяжье, Мокроусово) Урал Галиев проводит прямые линии с пациентами Фото: Межрайонная больница №2, https://lebyazhie.kurgan-med.ru

В межрайонной больнице №2 (рабочий поселок Лебяжье) исполняющий обязанности главврача Урал Галиев организовал прямую линию с пациентами. Задать вопросы можно ежедневно в рабочие часы, подтвердил URA.RU сам Галиев. «Горячая линия работает ежедневно с 8 до 17 часов, кроме обеденного времени и выходных дней. Уже поступило несколько звонков. Например, был звонок из Тюмени от родственника нашего пациента, которого готовят к переводу в другое лечебное учреждение. Чаще звонки поступают от родственников пациентов нашей больницы, а также с вопросами по записи к врачам-специалистам», — пояснил Галиев. На прямой линии с главврачом можно не только рассказать о проблеме, но и оставить отзывы и предложения по улучшению работы больницы. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Всего в этом году в регионе сменили больше десяти руководителей медицинских учреждений. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков проведет прямую линию с курганцами 10 декабря 2023 года на телеканале «Россия 24». Во время эфира глава региона подведет итоги социально-экономического развития области в этом году и поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год.