Главврач курганской больницы проводит прямую линию с пациентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Руководитель межрайонной больницы №2 Урал Галиев готов отвечать на звонки ежедневно Фото:

В межрайонной больнице №2 (рабочий поселок Лебяжье) исполняющий обязанности главврача Урал Галиев организовал прямую линию с пациентами. Задать вопросы можно ежедневно в рабочие часы, подтвердил URA.RU сам Галиев.

«Горячая линия работает ежедневно с 8 до 17 часов, кроме обеденного времени и выходных дней. Уже поступило несколько звонков. Например, был звонок из Тюмени от родственника нашего пациента, которого готовят к переводу в другое лечебное учреждение. Чаще звонки поступают от родственников пациентов нашей больницы, а также с вопросами по записи к врачам-специалистам», — пояснил Галиев.

На прямой линии с главврачом можно не только рассказать о проблеме, но и оставить отзывы и предложения по улучшению работы больницы. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Всего в этом году в регионе сменили больше десяти руководителей медицинских учреждений.

URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков проведет прямую линию с курганцами 10 декабря 2023 года на телеканале «Россия 24». Во время эфира глава региона подведет итоги социально-экономического развития области в этом году и поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год.

И.о. главврача межрайонной больницы №2 (Лебяжье, Мокроусово) Урал Галиев проводит прямые линии с пациентами
И.о. главврача межрайонной больницы №2 (Лебяжье, Мокроусово) Урал Галиев проводит прямые линии с пациентами
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В межрайонной больнице №2 (рабочий поселок Лебяжье) исполняющий обязанности главврача Урал Галиев организовал прямую линию с пациентами. Задать вопросы можно ежедневно в рабочие часы, подтвердил URA.RU сам Галиев. «Горячая линия работает ежедневно с 8 до 17 часов, кроме обеденного времени и выходных дней. Уже поступило несколько звонков. Например, был звонок из Тюмени от родственника нашего пациента, которого готовят к переводу в другое лечебное учреждение. Чаще звонки поступают от родственников пациентов нашей больницы, а также с вопросами по записи к врачам-специалистам», — пояснил Галиев. На прямой линии с главврачом можно не только рассказать о проблеме, но и оставить отзывы и предложения по улучшению работы больницы. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Всего в этом году в регионе сменили больше десяти руководителей медицинских учреждений. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков проведет прямую линию с курганцами 10 декабря 2023 года на телеканале «Россия 24». Во время эфира глава региона подведет итоги социально-экономического развития области в этом году и поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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