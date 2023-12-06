На тюменских дорогах появились многокилометровые пробки

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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, обочина
Центр Тюмени сковали километровые пробки Фото:

На Старом Тобольском тракте Тюмени возник дорожный затор протяженностью более шести километров. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Стоим в пробке на Старом Тобольском тракте уже больше часа, а конца и края ей не видно. По моим подсчетам, это самый длинный дорожный затор в Тюмени. Вереница машин растянулась примерно на шесть километров», — сообщил агентству один из тюменских водителей.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дороги Тюмени максимально загружены: ситуация с заторами оценивается в 10 баллов из 10 возможных. «Дорожные заторы наблюдаются на улицах Республики, Профсоюзной, 50 лет Октября, Орджоникидзе, Ленина, Герцена и т. д. А также на Старом Тобольском и Червишевском трактах», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

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На Старом Тобольском тракте Тюмени возник дорожный затор протяженностью более шести километров. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Стоим в пробке на Старом Тобольском тракте уже больше часа, а конца и края ей не видно. По моим подсчетам, это самый длинный дорожный затор в Тюмени. Вереница машин растянулась примерно на шесть километров», — сообщил агентству один из тюменских водителей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дороги Тюмени максимально загружены: ситуация с заторами оценивается в 10 баллов из 10 возможных. «Дорожные заторы наблюдаются на улицах Республики, Профсоюзной, 50 лет Октября, Орджоникидзе, Ленина, Герцена и т. д. А также на Старом Тобольском и Червишевском трактах», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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