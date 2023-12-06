Губернатор Махонин объявил об открытии долгожданного спорткомплекса в Перми

06 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Церемония открытия манежа состоялась 6 декабря Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Перми после реконструкции состоялось открытие спортивного комплекса «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Ранее это был легкоатлетический центр. Теперь мы постарались сделать так, чтобы в комплексе были условия для занятий максимальным количеством видов спорта. Уже совсем скоро здесь начнут заниматься спортсмены, которые, уверен, будут показывать отличные результаты», — сообщил губернатор. На торжественной церемонии открытия присутствовали знаменитые пермские спортсмены. Многие из них начинали свою карьеру в «Спартаке», но затем он перешел в частную собственность и стал недоступен для занятий. В 2019 году манеж выкупили в муниципальную собственность и провели реконструкцию. Сейчас у спортсменов появилась возможность снова здесь заниматься. В новом спорткомплексе сделали крытый манеж для занятий легкой атлетикой, фитнес-залы, залы для борьбы, тенниса и бадминтона. Для восстановления спортсменов построили медицинскую зону с криосауной. По словам министра спорта Татьяны Чесноковой, объект готов для проведения соревнований всероссийского уровня.

В Перми после реконструкции состоялось открытие спортивного комплекса «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Ранее это был легкоатлетический центр. Теперь мы постарались сделать так, чтобы в комплексе были условия для занятий максимальным количеством видов спорта. Уже совсем скоро здесь начнут заниматься спортсмены, которые, уверен, будут показывать отличные результаты», — сообщил губернатор. На торжественной церемонии открытия присутствовали знаменитые пермские спортсмены. Многие из них начинали свою карьеру в «Спартаке», но затем он перешел в частную собственность и стал недоступен для занятий. В 2019 году манеж выкупили в муниципальную собственность и провели реконструкцию. Сейчас у спортсменов появилась возможность снова здесь заниматься. В новом спорткомплексе сделали крытый манеж для занятий легкой атлетикой, фитнес-залы, залы для борьбы, тенниса и бадминтона. Для восстановления спортсменов построили медицинскую зону с криосауной. По словам министра спорта Татьяны Чесноковой, объект готов для проведения соревнований всероссийского уровня.