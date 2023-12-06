В Евросоюзе хотят взять под контроль весь оборонный рынок

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Евросоюз намерен повысить свою промышленность за счет контроля оборонного рынка Фото:

Евросоюз намерен сформировать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS), чтобы управлять военными и иными поставками. Об этом свидетельствуют соответствующие документы.

«Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — сообщается в одном из документов, передает Euraktiv. ЕС намерен сформировать систему мониторинга с определением приоритетности по тем или иным поставкам. Все это должно облегчить экспорт внутри европейских стран, отметили в союзе.

Из-за поддержки Киева, ЕС начал сокращать собственные запасы вооружения. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в настоящий момент союз не способен выполнить обещания по поставкам вооружения в полной мере. С подобным заявлением, например, выступал глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

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Евросоюз намерен сформировать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS), чтобы управлять военными и иными поставками. Об этом свидетельствуют соответствующие документы. «Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — сообщается в одном из документов, передает Euraktiv. ЕС намерен сформировать систему мониторинга с определением приоритетности по тем или иным поставкам. Все это должно облегчить экспорт внутри европейских стран, отметили в союзе. Из-за поддержки Киева, ЕС начал сокращать собственные запасы вооружения. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в настоящий момент союз не способен выполнить обещания по поставкам вооружения в полной мере. С подобным заявлением, например, выступал глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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