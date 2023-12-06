В Евросоюзе хотят взять под контроль весь оборонный рынок

Евросоюз намерен повысить свою промышленность за счет контроля оборонного рынкаФото: Army / U.S. Department of Defense
Евросоюз намерен сформировать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS), чтобы управлять военными и иными поставками. Об этом свидетельствуют соответствующие документы.
«Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — сообщается в одном из документов, передает Euraktiv. ЕС намерен сформировать систему мониторинга с определением приоритетности по тем или иным поставкам. Все это должно облегчить экспорт внутри европейских стран, отметили в союзе.
Из-за поддержки Киева, ЕС начал сокращать собственные запасы вооружения. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в настоящий момент союз не способен выполнить обещания по поставкам вооружения в полной мере. С подобным заявлением, например, выступал глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
Евросоюз намерен сформировать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS), чтобы управлять военными и иными поставками. Об этом свидетельствуют соответствующие документы. «Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — сообщается в одном из документов, передает Euraktiv. ЕС намерен сформировать систему мониторинга с определением приоритетности по тем или иным поставкам. Все это должно облегчить экспорт внутри европейских стран, отметили в союзе. Из-за поддержки Киева, ЕС начал сокращать собственные запасы вооружения. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в настоящий момент союз не способен выполнить обещания по поставкам вооружения в полной мере. С подобным заявлением, например, выступал глава минобороны ФРГ Борис Писториус.