Губернатор Махонин: старые трамваи уйдут из Перми

06 декабря 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

В Перми появятся десятки новых трамваев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в ближайшем будущем трамвайный парк Перми будет почти полностью обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми. Об этом глава региона сказал в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «За последние годы в Перми появилось более 20 новых трамваев. В рамках подписанных соглашений и при поддержке Федерации мы получим еще 44 трамвая. В результате из 90 вагонов, которые есть в парке, 70 будут новыми. Старые трамваи уйдут из краевой столицы», — отметил губернатор. Дмитрий Махонин также рассказал, что в Перми в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать трамвайные пути. В этом году работы были проведены на улице Куйбышева.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в ближайшем будущем трамвайный парк Перми будет почти полностью обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми. Об этом глава региона сказал в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «За последние годы в Перми появилось более 20 новых трамваев. В рамках подписанных соглашений и при поддержке Федерации мы получим еще 44 трамвая. В результате из 90 вагонов, которые есть в парке, 70 будут новыми. Старые трамваи уйдут из краевой столицы», — отметил губернатор. Дмитрий Махонин также рассказал, что в Перми в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать трамвайные пути. В этом году работы были проведены на улице Куйбышева.