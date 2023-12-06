Губернатор Махонин: старые трамваи уйдут из Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в ближайшем будущем трамвайный парк Перми будет почти полностью обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми. Об этом глава региона сказал в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«За последние годы в Перми появилось более 20 новых трамваев. В рамках подписанных соглашений и при поддержке Федерации мы получим еще 44 трамвая. В результате из 90 вагонов, которые есть в парке, 70 будут новыми. Старые трамваи уйдут из краевой столицы», — отметил губернатор.
Дмитрий Махонин также рассказал, что в Перми в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать трамвайные пути. В этом году работы были проведены на улице Куйбышева.
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