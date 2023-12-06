Власти хотят проводить фестиваль к 300-летию Перми каждый год

06 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

После празднования юбилея мероприятия в городе будут продолжаться Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти работают над тем, чтобы сделать фестиваль «Город встреч», который проходил летом в рамках 300-летия Перми, ежегодным. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми. Прежде всего, „Город встреч“. Мы видим, что отзывы очень хорошие. Прорабатываем вопрос, чтобы часть мероприятий с фестиваля перенести на следующий год и сделать его традиционным. В ближайшее время расскажем подробнее об этих решениях», — отметил Махонин. Он добавил, что после 300-летия «активности в городе не закончатся». Но это будут не бессмысленные «гулянки», а мероприятия, направленные на развитие патриотизма, спорта, образования. «В эти непростые времена людям нужен праздник», — отметил Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что режиссером фестиваля «Город встреч» в 2023 году был Илья Авербух. Он устроил шоу, где экстремалы разных стран выступали под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти работают над тем, чтобы сделать фестиваль «Город встреч», который проходил летом в рамках 300-летия Перми, ежегодным. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми. Прежде всего, „Город встреч“. Мы видим, что отзывы очень хорошие. Прорабатываем вопрос, чтобы часть мероприятий с фестиваля перенести на следующий год и сделать его традиционным. В ближайшее время расскажем подробнее об этих решениях», — отметил Махонин. Он добавил, что после 300-летия «активности в городе не закончатся». Но это будут не бессмысленные «гулянки», а мероприятия, направленные на развитие патриотизма, спорта, образования. «В эти непростые времена людям нужен праздник», — отметил Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что режиссером фестиваля «Город встреч» в 2023 году был Илья Авербух. Он устроил шоу, где экстремалы разных стран выступали под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева.