Власти хотят проводить фестиваль к 300-летию Перми каждый год

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти работают над тем, чтобы сделать фестиваль «Город встреч», который проходил летом в рамках 300-летия Перми, ежегодным. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«Мы анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми. Прежде всего, „Город встреч“. Мы видим, что отзывы очень хорошие. Прорабатываем вопрос, чтобы часть мероприятий с фестиваля перенести на следующий год и сделать его традиционным. В ближайшее время расскажем подробнее об этих решениях», — отметил Махонин.
Он добавил, что после 300-летия «активности в городе не закончатся». Но это будут не бессмысленные «гулянки», а мероприятия, направленные на развитие патриотизма, спорта, образования. «В эти непростые времена людям нужен праздник», — отметил Махонин.
Ранее URA.RU рассказало, что режиссером фестиваля «Город встреч» в 2023 году был Илья Авербух. Он устроил шоу, где экстремалы разных стран выступали под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева.
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