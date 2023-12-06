Власти хотят проводить фестиваль к 300-летию Перми каждый год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь, день города перми, эстрадный концерт
После празднования юбилея мероприятия в городе будут продолжаться Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти работают над тем, чтобы сделать фестиваль «Город встреч», который проходил летом в рамках 300-летия Перми, ежегодным. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Мы анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми. Прежде всего, „Город встреч“. Мы видим, что отзывы очень хорошие. Прорабатываем вопрос, чтобы часть мероприятий с фестиваля перенести на следующий год и сделать его традиционным. В ближайшее время расскажем подробнее об этих решениях», — отметил Махонин.

Он добавил, что после 300-летия «активности в городе не закончатся». Но это будут не бессмысленные «гулянки», а мероприятия, направленные на развитие патриотизма, спорта, образования. «В эти непростые времена людям нужен праздник», — отметил Махонин.

Ранее URA.RU рассказало, что режиссером фестиваля «Город встреч» в 2023 году был Илья Авербух. Он устроил шоу, где экстремалы разных стран выступали под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти работают над тем, чтобы сделать фестиваль «Город встреч», который проходил летом в рамках 300-летия Перми, ежегодным. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми. Прежде всего, „Город встреч“. Мы видим, что отзывы очень хорошие. Прорабатываем вопрос, чтобы часть мероприятий с фестиваля перенести на следующий год и сделать его традиционным. В ближайшее время расскажем подробнее об этих решениях», — отметил Махонин. Он добавил, что после 300-летия «активности в городе не закончатся». Но это будут не бессмысленные «гулянки», а мероприятия, направленные на развитие патриотизма, спорта, образования. «В эти непростые времена людям нужен праздник», — отметил Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что режиссером фестиваля «Город встреч» в 2023 году был Илья Авербух. Он устроил шоу, где экстремалы разных стран выступали под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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