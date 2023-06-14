В Перми экстремалы разных стран выступят под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева

15 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Денис Мацуев подыграет райдерам-экстремалам Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч» пройдет праздник экстремальных видов спорта. На нем выступят скейтеры, роллеры и другие спортсмены, в том числе, из Бразилии и Аргентины. Как рассказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, выступать райдеры будут под классическую музыку, которую исполнит пианист-виртуоз Денис Мацуев. «Приедет большое количество зарубежных звезд — райдеры с большой буквы из Бразилии и Аргентины. Ребята будут выступать под классическую музыку. И тут хедлайнером выступит ни много ни мало Денис Мацуев», — сообщил Авербух на пресс-конференции для журналистов. Праздник экстремальных видов спорта и классической музыки «Ведем себя культурно» пройдет в Перми 19—20 августа. А большой фестиваль «Город встреч» стартует на набережной Камы 17 июня. На открытии, как рассказывало URA.RU, выступит группа «Чайф», которая споет дуэты с актрисой Зоей Бербер, оперным певцом Эдуардом Морозовым и оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

В Перми в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч» пройдет праздник экстремальных видов спорта. На нем выступят скейтеры, роллеры и другие спортсмены, в том числе, из Бразилии и Аргентины. Как рассказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, выступать райдеры будут под классическую музыку, которую исполнит пианист-виртуоз Денис Мацуев. «Приедет большое количество зарубежных звезд — райдеры с большой буквы из Бразилии и Аргентины. Ребята будут выступать под классическую музыку. И тут хедлайнером выступит ни много ни мало Денис Мацуев», — сообщил Авербух на пресс-конференции для журналистов. Праздник экстремальных видов спорта и классической музыки «Ведем себя культурно» пройдет в Перми 19—20 августа. А большой фестиваль «Город встреч» стартует на набережной Камы 17 июня. На открытии, как рассказывало URA.RU, выступит группа «Чайф», которая споет дуэты с актрисой Зоей Бербер, оперным певцом Эдуардом Морозовым и оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.