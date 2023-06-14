14 июня 2023

В Перми экстремалы разных стран выступят под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева

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Денис Мацуев в филармонии. Екатеринбург, мацуев денис
Денис Мацуев подыграет райдерам-экстремалам Фото:
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300-летие Перми

В Перми в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч» пройдет праздник экстремальных видов спорта. На нем выступят скейтеры, роллеры и другие спортсмены, в том числе, из Бразилии и Аргентины. Как рассказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, выступать райдеры будут под классическую музыку, которую исполнит пианист-виртуоз Денис Мацуев.

«Приедет большое количество зарубежных звезд — райдеры с большой буквы из Бразилии и Аргентины. Ребята будут выступать под классическую музыку. И тут хедлайнером выступит ни много ни мало Денис Мацуев», — сообщил Авербух на пресс-конференции для журналистов.

Праздник экстремальных видов спорта и классической музыки «Ведем себя культурно» пройдет в Перми 19—20 августа. А большой фестиваль «Город встреч» стартует на набережной Камы 17 июня. На открытии, как рассказывало URA.RU, выступит группа «Чайф», которая споет дуэты с актрисой Зоей Бербер, оперным певцом Эдуардом Морозовым и оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

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В Перми в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч» пройдет праздник экстремальных видов спорта. На нем выступят скейтеры, роллеры и другие спортсмены, в том числе, из Бразилии и Аргентины. Как рассказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, выступать райдеры будут под классическую музыку, которую исполнит пианист-виртуоз Денис Мацуев. «Приедет большое количество зарубежных звезд — райдеры с большой буквы из Бразилии и Аргентины. Ребята будут выступать под классическую музыку. И тут хедлайнером выступит ни много ни мало Денис Мацуев», — сообщил Авербух на пресс-конференции для журналистов. Праздник экстремальных видов спорта и классической музыки «Ведем себя культурно» пройдет в Перми 19—20 августа. А большой фестиваль «Город встреч» стартует на набережной Камы 17 июня. На открытии, как рассказывало URA.RU, выступит группа «Чайф», которая споет дуэты с актрисой Зоей Бербер, оперным певцом Эдуардом Морозовым и оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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