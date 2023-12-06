Росстат зафиксировал снижение числа бедных россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
В России по сравнению с прошлым годом количество бедных россиян уменьшилось на 500 тысяч Фото:

Численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 млн человек, что на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

«По сравнению с третьим кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 500 тысяч человек — с 15,3 миллиона жителей страны до 14,8 миллиона человек», — отмечается в документе. При этом в целом за девять месяцев 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда цифра составляла 17,2 миллиона, теперь же -16 миллионов.

В третьем квартале 2023 года среднедушевой номинальный доход населения составил 49 467 рублей. Он увеличился на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Реальный доход вырос на 4,9%. С января по сентябрь номинальный доход увеличился на 10,5%, а реальный — на 4,4%.

Росстат также отмечал, что с начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. При этом в прошлом году снижение составляло 484,6 тысячи. Также ведомство отмечало рост доходов населения. Среднемесячная номинальная зарплата составила по итогам третьего квартала 70 639 рублей. Она выросла на 14,3%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 млн человек, что на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «По сравнению с третьим кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 500 тысяч человек — с 15,3 миллиона жителей страны до 14,8 миллиона человек», — отмечается в документе. При этом в целом за девять месяцев 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда цифра составляла 17,2 миллиона, теперь же -16 миллионов. В третьем квартале 2023 года среднедушевой номинальный доход населения составил 49 467 рублей. Он увеличился на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Реальный доход вырос на 4,9%. С января по сентябрь номинальный доход увеличился на 10,5%, а реальный — на 4,4%. Росстат также отмечал, что с начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. При этом в прошлом году снижение составляло 484,6 тысячи. Также ведомство отмечало рост доходов населения. Среднемесячная номинальная зарплата составила по итогам третьего квартала 70 639 рублей. Она выросла на 14,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...