Росстат зафиксировал снижение числа бедных россиян

06 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

В России по сравнению с прошлым годом количество бедных россиян уменьшилось на 500 тысяч Фото: Александр Мамаев © URA.RU Численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 млн человек, что на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «По сравнению с третьим кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 500 тысяч человек — с 15,3 миллиона жителей страны до 14,8 миллиона человек», — отмечается в документе. При этом в целом за девять месяцев 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда цифра составляла 17,2 миллиона, теперь же -16 миллионов. В третьем квартале 2023 года среднедушевой номинальный доход населения составил 49 467 рублей. Он увеличился на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Реальный доход вырос на 4,9%. С января по сентябрь номинальный доход увеличился на 10,5%, а реальный — на 4,4%. Росстат также отмечал, что с начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. При этом в прошлом году снижение составляло 484,6 тысячи. Также ведомство отмечало рост доходов населения. Среднемесячная номинальная зарплата составила по итогам третьего квартала 70 639 рублей. Она выросла на 14,3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 млн человек, что на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «По сравнению с третьим кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 500 тысяч человек — с 15,3 миллиона жителей страны до 14,8 миллиона человек», — отмечается в документе. При этом в целом за девять месяцев 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда цифра составляла 17,2 миллиона, теперь же -16 миллионов. В третьем квартале 2023 года среднедушевой номинальный доход населения составил 49 467 рублей. Он увеличился на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Реальный доход вырос на 4,9%. С января по сентябрь номинальный доход увеличился на 10,5%, а реальный — на 4,4%. Росстат также отмечал, что с начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. При этом в прошлом году снижение составляло 484,6 тысячи. Также ведомство отмечало рост доходов населения. Среднемесячная номинальная зарплата составила по итогам третьего квартала 70 639 рублей. Она выросла на 14,3%.