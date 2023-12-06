В Тюмени пропал ребенок. Фото

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Подросток ушел из дома 5 декабря Фото:

В Тюмени пропал 13-летний подросток Сергей Сеничев. Об этом сообщает официальная группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сергей Сеничев, 13 лет. Центральный АО, г. Тюмень. С 5 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно», — указано в публикации поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

По данным ИАА URA.RU, подросток пропадал и ранее. 13 мая 2023 года он ушел из дома и не вернулся. Ребенок был найден спустя несколько дней.

Сообщить любую информацию о местонахождении подростка можно по телефону 8-922-00-5-95-59 (представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области). Либо обратившись в полицию по номеру 02.

13-летний Сергей Сеничев пропал 5 декабря
13-летний Сергей Сеничев пропал 5 декабря

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В Тюмени пропал 13-летний подросток Сергей Сеничев. Об этом сообщает официальная группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сергей Сеничев, 13 лет. Центральный АО, г. Тюмень. С 5 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно», — указано в публикации поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. По данным ИАА URA.RU, подросток пропадал и ранее. 13 мая 2023 года он ушел из дома и не вернулся. Ребенок был найден спустя несколько дней. Сообщить любую информацию о местонахождении подростка можно по телефону 8-922-00-5-95-59 (представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области). Либо обратившись в полицию по номеру 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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