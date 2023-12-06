Подросток ушел из дома 5 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени пропал 13-летний подросток Сергей Сеничев. Об этом сообщает официальная группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сергей Сеничев, 13 лет. Центральный АО, г. Тюмень. С 5 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно», — указано в публикации поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

По данным ИАА URA.RU, подросток пропадал и ранее. 13 мая 2023 года он ушел из дома и не вернулся. Ребенок был найден спустя несколько дней.

Сообщить любую информацию о местонахождении подростка можно по телефону 8-922-00-5-95-59 (представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области). Либо обратившись в полицию по номеру 02.