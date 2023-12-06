В Екатеринбурге пропал 73-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото

06 декабря 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции организовали розыск пенсионера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 6 декабря начались поиски 73-летнего Николая Камаева, не вернувшегося с прогулки. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Камаев Николай Иванович 1950 года рождения 6 декабря не вернулся с прогулки. Нуждается в медпомощи. Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в черный удлиненный пуховик, черные джинсы, ботинки и перчатки, а также в синюю шапку», — сказано в сообщении. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Лариса 8(904)547-27-43. Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины. В ведомстве попросили всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(343)294-14-94 или 102. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 6 декабря начались поиски 73-летнего Николая Камаева, не вернувшегося с прогулки. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Камаев Николай Иванович 1950 года рождения 6 декабря не вернулся с прогулки. Нуждается в медпомощи. Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в черный удлиненный пуховик, черные джинсы, ботинки и перчатки, а также в синюю шапку», — сказано в сообщении. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Лариса 8(904)547-27-43. Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины. В ведомстве попросили всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать ее по телефонам: 8(343)294-14-94 или 102.