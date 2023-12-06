06 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали авиарейс в Новосибирск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7
Причина переноса рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс S7-5020 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета EMB-170 должен был состояться в 21:25, а приземление в Новосибирске назначалось на 01:50 по местному времени. Рейс S7-5020 задержан до 7 декабря 01:25», — следует из онлайн-табло. Причина переноса рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс S7-5020 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета EMB-170 должен был состояться в 21:25, а приземление в Новосибирске назначалось на 01:50 по местному времени. Рейс S7-5020 задержан до 7 декабря 01:25», — следует из онлайн-табло. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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