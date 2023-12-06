Причина переноса рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс S7-5020 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета EMB-170 должен был состояться в 21:25, а приземление в Новосибирске назначалось на 01:50 по местному времени. Рейс S7-5020 задержан до 7 декабря 01:25», — следует из онлайн-табло. Причина переноса рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!