В Екатеринбурге задержали авиарейс в Новосибирск. Скрин

07 декабря 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Причина переноса рейса неизвестна Фото: Александр Мамаев © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс S7-5020 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета EMB-170 должен был состояться в 21:25, а приземление в Новосибирске назначалось на 01:50 по местному времени. Рейс S7-5020 задержан до 7 декабря 01:25», — следует из онлайн-табло. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс S7-5020 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета EMB-170 должен был состояться в 21:25, а приземление в Новосибирске назначалось на 01:50 по местному времени. Рейс S7-5020 задержан до 7 декабря 01:25», — следует из онлайн-табло. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.