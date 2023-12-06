06 декабря 2023

В Перми в ночь на 7 декабря произошел пожар в 16-этажном доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригады спасателей прибыли к месту происшествия Фото:

В Перми в ночь с 6 на 7 декабря произошел пожар в многоквартирном доме на Садовом. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В Перми на Юрша, 64 горит 16-этажный дом. На место прибыли пять пожарных автомобилей и две машины скорой помощи», — пояснил собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился, а комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.

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В Перми в ночь с 6 на 7 декабря произошел пожар в многоквартирном доме на Садовом. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В Перми на Юрша, 64 горит 16-этажный дом. На место прибыли пять пожарных автомобилей и две машины скорой помощи», — пояснил собеседник информационного агентства. Корреспондент URA.RU обратился, а комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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