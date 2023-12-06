Бригады спасателей прибыли к месту происшествия
В Перми в ночь с 6 на 7 декабря произошел пожар в многоквартирном доме на Садовом. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«В Перми на Юрша, 64 горит 16-этажный дом. На место прибыли пять пожарных автомобилей и две машины скорой помощи», — пояснил собеседник информационного агентства.
Корреспондент URA.RU обратился, а комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
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