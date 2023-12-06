06 декабря 2023

Песков рассказал URA.RU об итогах переговоров Путина на Ближнем Востоке

РФ и Саудовская Аравия попытаются разрешить конфликт на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Конфликт на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность, отметил Дмитрий Песков Фото:

Российские и саудовские дипломаты готовят общий документ по итогам переговоров лидеров двух стран, в котором попытаются отразить общее понимание решения ближневосточного конфликта. Отдельного документа по украинскому урегулированию не планируется, заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация (конфликт на Ближнем Востоке — прим. URA.RU) вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы боевых действий. Мы видим, что все снова вернулось в военное русло и снова ведет к усугублению гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем в секторе Газа», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что между странами продолжаются попытки выхода на «некий совместный документ». «Это, скорее, для того, чтобы подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах. О совместных мирных инициативах речи не идет, именно о международных отношениях», — подчеркнул он.

Во время переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент РФ Владимир Путин допустил сотрудничество в сфере производства удобрений. Также лидер России отметил, что отношения с эмиратами вышли на высокий уровень.

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Российские и саудовские дипломаты готовят общий документ по итогам переговоров лидеров двух стран, в котором попытаются отразить общее понимание решения ближневосточного конфликта. Отдельного документа по украинскому урегулированию не планируется, заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация (конфликт на Ближнем Востоке — прим. URA.RU) вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы боевых действий. Мы видим, что все снова вернулось в военное русло и снова ведет к усугублению гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем в секторе Газа», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что между странами продолжаются попытки выхода на «некий совместный документ». «Это, скорее, для того, чтобы подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах. О совместных мирных инициативах речи не идет, именно о международных отношениях», — подчеркнул он. Во время переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент РФ Владимир Путин допустил сотрудничество в сфере производства удобрений. Также лидер России отметил, что отношения с эмиратами вышли на высокий уровень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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