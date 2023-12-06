Путин допустил, что ОАЭ и Россия начнут сотрудничать в новой сфере

Путин не исключил, что РФ и ОАЭ займут нишу на рынке удобрений

06 декабря 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Путин предложил ОАЭ создать совместную компанию, которая обеспечит мир урожаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений. Об этом Путин рассказал во время переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. «Перед началом переговоров Путин представил председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина. Президент РФ отметил, что есть шанс сделать совместную компанию с ОАЭ», — сообщают о ходе визита делегации президента РИА Новости. Путин в ходе визита также подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этому способствовала позиция ОАЭ по отношению к России. Президент ОАЭ заявил о том, что его страна рассчитывает продолжить развивать отношения с Россией в разных сферах.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений. Об этом Путин рассказал во время переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. «Перед началом переговоров Путин представил председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина. Президент РФ отметил, что есть шанс сделать совместную компанию с ОАЭ», — сообщают о ходе визита делегации президента РИА Новости. Путин в ходе визита также подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этому способствовала позиция ОАЭ по отношению к России. Президент ОАЭ заявил о том, что его страна рассчитывает продолжить развивать отношения с Россией в разных сферах.