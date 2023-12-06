06 декабря 2023

Бастрыкин проверит челябинского водителя за высадку пассажиров на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., пазик, автобус, паз
В СКР отмечают, что подобные инциденты на маршруте не единичны Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить водителя рейсового автобуса из Челябинска, который отказывается ехать до конечной остановки и высаживает пассажиров прямо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске. Водитель отказался ехать до конечной остановки, развернулся и высадил людей на дороге в холодное время года», — заявили в пресс-службе СКР.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить водителя рейсового автобуса из Челябинска, который отказывается ехать до конечной остановки и высаживает пассажиров прямо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске. Водитель отказался ехать до конечной остановки, развернулся и высадил людей на дороге в холодное время года», — заявили в пресс-службе СКР. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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