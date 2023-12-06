Бастрыкин проверит челябинского водителя за высадку пассажиров на дороге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить водителя рейсового автобуса из Челябинска, который отказывается ехать до конечной остановки и высаживает пассажиров прямо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске. Водитель отказался ехать до конечной остановки, развернулся и высадил людей на дороге в холодное время года», — заявили в пресс-службе СКР.
В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
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