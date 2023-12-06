06 декабря 2023

Кому из бюджетников в Курганской области повысили зарплату 1 декабря

Губернатор Шумков на 10% повысил зарплату курганским бюджетникам с 1 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты ряда категорий госслужащих не индексировалась несколько лет Фото:

В Курганской области с 1 декабря на 10% увеличились зарплаты госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области. Инициатором увеличения зарплат выступил губернатор региона Вадим Шумков. URA.RU рассказывает, кому конкретно положены надбавки.

Повышение зарплат в сфере соцобслуживания населения

С 1 декабря увеличились зарплаты специалистов, работающих в домах-интернатах, центрах социального обслуживания, реабилитационных центрах, центре помощи семье и детям. Сюда вошли психологи, соцработники, воспитатели, методисты, специалисты по работе с инвалидами, руководители структурных подразделений и сотрудники хозблока.

С 1 декабря увеличились зарплаты в курганской системе здравоохранения

В системе здравоохранения Курганской области повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб. А также других специалистов не медицинского профиля.

Сотрудникам образовательных организаций повысили зарплату в канун Нового года

По указу Шумкова в декабре выросли зарплаты заведующих столовых, библиотекарей и сотрудников технических служб образовательных организаций. Увеличение составило 10%.

В Курганской области увеличились зарплаты работников, отвечающих за спорт

В Курганской области выросли зарплаты тренеров, дежурных по спортзалу, юрисконсультов, бухгалтеров и представителей техперсонала госучреждений, занятых в спорте. В категорию работников попали те группы людей, зарплата которых не увеличивалась на протяжении нескольких лет.

Курганским работникам культуры и искусства повысили зарплату на 10%

Зарплаты увеличились у специалистов областного «Центра по обслуживанию деятельности государственных организаций культуры и искусства» и сотрудников курганского «Учебно-методического центра по художественному образованию». Повышение коснулось и непедагогических работников системы образования. Это методисты, соцпедагоги, воспитатели, психологи, секретари учебной части, бухгалтеры и специалисты по закупкам.

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В Курганской области с 1 декабря на 10% увеличились зарплаты госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области. Инициатором увеличения зарплат выступил губернатор региона Вадим Шумков. URA.RU рассказывает, кому конкретно положены надбавки. С 1 декабря увеличились зарплаты специалистов, работающих в домах-интернатах, центрах социального обслуживания, реабилитационных центрах, центре помощи семье и детям. Сюда вошли психологи, соцработники, воспитатели, методисты, специалисты по работе с инвалидами, руководители структурных подразделений и сотрудники хозблока. В системе здравоохранения Курганской области повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб. А также других специалистов не медицинского профиля. По указу Шумкова в декабре выросли зарплаты заведующих столовых, библиотекарей и сотрудников технических служб образовательных организаций. Увеличение составило 10%. В Курганской области выросли зарплаты тренеров, дежурных по спортзалу, юрисконсультов, бухгалтеров и представителей техперсонала госучреждений, занятых в спорте. В категорию работников попали те группы людей, зарплата которых не увеличивалась на протяжении нескольких лет. Зарплаты увеличились у специалистов областного «Центра по обслуживанию деятельности государственных организаций культуры и искусства» и сотрудников курганского «Учебно-методического центра по художественному образованию». Повышение коснулось и непедагогических работников системы образования. Это методисты, соцпедагоги, воспитатели, психологи, секретари учебной части, бухгалтеры и специалисты по закупкам.
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