В Тюмени отменены занятия школьников из-за морозов

Из-за холодов отменены очные занятия для учеников с 1-й по 9-й классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 9-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся с 1-го по 9-й классы в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации.

Согласно сервису Gismeteo, на утро 7 декабря в Тюмени температура воздуха составила —35 градусов, но ощущается как -45. Скорость ветра 3 метра в секунду, малооблачно.

Из-за сильных морозов в соседнем регионе большая часть школьников также не пошла в школу. В некоторых населенных пунктах ХМАО температура воздуха опустилась ниже 43 градусов.