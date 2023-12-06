06 декабря 2023

В Тюмени отменены занятия школьников из-за морозов

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Из-за холодов отменены очные занятия для учеников с 1-й по 9-й классы Фото:

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 9-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся с 1-го по 9-й классы в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации.

Согласно сервису Gismeteo, на утро 7 декабря в Тюмени температура воздуха составила —35 градусов, но ощущается как -45. Скорость ветра 3 метра в секунду, малооблачно.

Из-за сильных морозов в соседнем регионе большая часть школьников также не пошла в школу. В некоторых населенных пунктах ХМАО температура воздуха опустилась ниже 43 градусов.

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В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 9-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся с 1-го по 9-й классы в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации. Согласно сервису Gismeteo, на утро 7 декабря в Тюмени температура воздуха составила —35 градусов, но ощущается как -45. Скорость ветра 3 метра в секунду, малооблачно. Из-за сильных морозов в соседнем регионе большая часть школьников также не пошла в школу. В некоторых населенных пунктах ХМАО температура воздуха опустилась ниже 43 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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