Полицейские Сургута помогли женщине из Омска вернуться домой

Сургутские полицейские помогли жительнице Омска в сложной жизненной ситуации
Участковые сургутской полиции Татьяна Дедова и Эльвира Ганеева помогли женщине из Омска вернуться домой. Она сама обратилась к сотрудницам с просьбой о помощи, сообщается на сайте пресс-службы УМВД по ХМАО.
«[Сотрудницы] решили помочь пожилой омичке: помогли с картой в банке, купили билет и посадили женщину в поезд», — сообщает пресс-служба УМВД. Женщина приехала жить к дочери, но вскоре захотела вернуться домой.
Дочь не хотела отпускать мать в Омск и настаивала, чтобы та оставалась в Сургуте. Полицейские провели с ней беседу, а затем помогли самой женщине.
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