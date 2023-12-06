06 декабря 2023

Полицейские Сургута помогли женщине из Омска вернуться домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Сургутские полицейские помогли жительнице Омска в сложной жизненной ситуации Фото:

Участковые сургутской полиции Татьяна Дедова и Эльвира Ганеева помогли женщине из Омска вернуться домой. Она сама обратилась к сотрудницам с просьбой о помощи, сообщается на сайте пресс-службы УМВД по ХМАО.

«[Сотрудницы] решили помочь пожилой омичке: помогли с картой в банке, купили билет и посадили женщину в поезд», — сообщает пресс-служба УМВД. Женщина приехала жить к дочери, но вскоре захотела вернуться домой.

Дочь не хотела отпускать мать в Омск и настаивала, чтобы та оставалась в Сургуте. Полицейские провели с ней беседу, а затем помогли самой женщине.

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Участковые сургутской полиции Татьяна Дедова и Эльвира Ганеева помогли женщине из Омска вернуться домой. Она сама обратилась к сотрудницам с просьбой о помощи, сообщается на сайте пресс-службы УМВД по ХМАО. «[Сотрудницы] решили помочь пожилой омичке: помогли с картой в банке, купили билет и посадили женщину в поезд», — сообщает пресс-служба УМВД. Женщина приехала жить к дочери, но вскоре захотела вернуться домой. Дочь не хотела отпускать мать в Омск и настаивала, чтобы та оставалась в Сургуте. Полицейские провели с ней беседу, а затем помогли самой женщине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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