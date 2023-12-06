06 декабря 2023

Тюменские врачи спасли новорожденного весом 510 граммов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, младенец, перинатальный центр, кювез
Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали Фото:

В Тюмени родился недоношенный ребенок весом всего в 510 граммов. Врачи спасли младенца, он пролежал 119 часов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Малыш весом 510 граммов родился в Перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что младенец находился на энтеральном питании грудным молоком. Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени доктора спасли ребенка с кистами в брюшной полости. Такая патология является редкой и сложной у детей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени родился недоношенный ребенок весом всего в 510 граммов. Врачи спасли младенца, он пролежал 119 часов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Малыш весом 510 граммов родился в Перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», — рассказали в департаменте. Отмечается, что младенец находился на энтеральном питании грудным молоком. Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени доктора спасли ребенка с кистами в брюшной полости. Такая патология является редкой и сложной у детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...