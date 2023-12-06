Тюменские врачи спасли новорожденного весом 510 граммов

07 декабря 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени родился недоношенный ребенок весом всего в 510 граммов. Врачи спасли младенца, он пролежал 119 часов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Малыш весом 510 граммов родился в Перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», — рассказали в департаменте. Отмечается, что младенец находился на энтеральном питании грудным молоком. Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени доктора спасли ребенка с кистами в брюшной полости. Такая патология является редкой и сложной у детей.

В Тюмени родился недоношенный ребенок весом всего в 510 граммов. Врачи спасли младенца, он пролежал 119 часов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Малыш весом 510 граммов родился в Перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», — рассказали в департаменте. Отмечается, что младенец находился на энтеральном питании грудным молоком. Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени доктора спасли ребенка с кистами в брюшной полости. Такая патология является редкой и сложной у детей.