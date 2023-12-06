Тюменские врачи спасли новорожденного весом 510 граммов

В Тюмени родился недоношенный ребенок весом всего в 510 граммов. Врачи спасли младенца, он пролежал 119 часов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Малыш весом 510 граммов родился в Перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», — рассказали в департаменте.
Отмечается, что младенец находился на энтеральном питании грудным молоком. Когда ребенок начал самостоятельно дышать и набрал вес, его выписали.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени доктора спасли ребенка с кистами в брюшной полости. Такая патология является редкой и сложной у детей.
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