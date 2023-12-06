06 декабря 2023

В новом здании больницы в Кудымкаре, куда ждут губернатора, произошел потоп

© Служба новостей «URA.RU»
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Артинская центральная районная больница. Арти, операционная, больница, операционный стол, хирургический корпус
В хирургическом корпусе потек калорифер (архивное фото) Фото:

В новом здании хирургического корпуса в Кудымкаре (Пермский край) накануне визита губернатора Дмитрия Махонина сломалась система отопления. Из-за поломки калорифера горячая вода затопила часть корпуса, на открытие которого ждут главу региона.

«Официальное открытие нового здания хирургии в Кудымкаре запланировано на 13 декабря. На него ожидается визит губернатора края Дмитрия Махонина, министров и депутатов. 5 декабря с рабочим визитом в больницу Коми-Пермяцкого округа с целью проверки готовности хирургического корпуса к открытию приезжала министр здравоохранения Анастасия Крутень. А 6 декабря с утра случилось ЧП: первые морозы выявили недочеты при строительстве — не сработала автоматика, калорифер лопнул, горячей водой затопило три этажа», — пишет местное издание «Парма-новости».

Сейчас подрядчик занимается восстановлением системы отопления, а студенты Кудымкарского медицинского училища убирают помещения после потопа. Главный врач учреждения здравоохранения Игорь Уточкин рассказал изданию «Парма-новости», что поломки медоборудования удалось избежать, поскольку поток воды шел по вентиляционной системе. К дате визита губернатора больница обещает устранить причины случившегося.

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В новом здании хирургического корпуса в Кудымкаре (Пермский край) накануне визита губернатора Дмитрия Махонина сломалась система отопления. Из-за поломки калорифера горячая вода затопила часть корпуса, на открытие которого ждут главу региона. «Официальное открытие нового здания хирургии в Кудымкаре запланировано на 13 декабря. На него ожидается визит губернатора края Дмитрия Махонина, министров и депутатов. 5 декабря с рабочим визитом в больницу Коми-Пермяцкого округа с целью проверки готовности хирургического корпуса к открытию приезжала министр здравоохранения Анастасия Крутень. А 6 декабря с утра случилось ЧП: первые морозы выявили недочеты при строительстве — не сработала автоматика, калорифер лопнул, горячей водой затопило три этажа», — пишет местное издание «Парма-новости». Сейчас подрядчик занимается восстановлением системы отопления, а студенты Кудымкарского медицинского училища убирают помещения после потопа. Главный врач учреждения здравоохранения Игорь Уточкин рассказал изданию «Парма-новости», что поломки медоборудования удалось избежать, поскольку поток воды шел по вентиляционной системе. К дате визита губернатора больница обещает устранить причины случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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