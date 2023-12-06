Идеологи Куйвашева призвали вернуть смертную казнь, переписав Конституцию

Свердловские ВИПы Гайда и Дубичев выступили за возвращение смертной казни

07 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Свои предложения Анатолий Гайда и Вадим Дубичев опубликовали в «умирающей» соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политический советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева Анатолий Гайда и замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев выступили за отмену моратория на смертную казнь. Свою программную статью они опубликовали в «Живом журнале». «Современная либеральная идеология, которая ставит жизнь человека выше любых иных ценностей, исключает наказание в виде смертной казни. Консервативная же идеология предполагает возможным ее применение за особо тяжкие преступления <…> Отмена моратория на смертную казнь будет отвечать представлениям граждан России о справедливом общественном устройстве государства и русского мира», — говорится в статье «Смертная казнь как исключительная мера наказания в контексте государственной идеологии РФ». Авторы указывают, что ограничение применения смертной казни в России ввел экс-президент Борис Ельцин для того, чтобы у государства появилась возможность войти в Совет Европы. Однако в 2022 году страну исключили из организации, поэтому теперь властям стоит рассмотреть вопрос снятия моратория на «высшую меру», говорится в статье. «Мораторий на применение смертной казни в России стал поразительным примером несоответствия статей Конституции ожиданиям и настроениям граждан по этой проблеме. Социологические исследования демонстрируют наличие устойчивого большинства сторонников применения смертной казни среди граждан нашей страны», — пишут авторы, ссылаясь на исследование ВЦИОМ 2010 года, где 44% респондентов ответили «за» снятие моратория на казнь. В статье утверждается, что общественные настроение, касающиеся казни, не соответствуют действующей редакции Конституции. Чтобы разрешить это противоречие, авторы предлагают изменить так называемые нередактируемые статьи. При этом их изменение возможно в случае принятия новой Конституции, что предполагает всенародное обсуждение и созыв Конституционного Собрания. Авторы заявляют, что готовы идти на такой шаг и указывают преступления, наказывать за совершение которых потребовалось бы «высшей мерой». «Есть несколько сфер применения исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. В частности, за геноцид против представителей русского мира; измену государству, терроризм; преступления против семьи, детей, особо циничные преступления против религиозных сообществ; коррупционные преступления, особо крупное мошенничество», — резюмировали статусные авторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политический советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева Анатолий Гайда и замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев выступили за отмену моратория на смертную казнь. Свою программную статью они опубликовали в «Живом журнале». «Современная либеральная идеология, которая ставит жизнь человека выше любых иных ценностей, исключает наказание в виде смертной казни. Консервативная же идеология предполагает возможным ее применение за особо тяжкие преступления <…> Отмена моратория на смертную казнь будет отвечать представлениям граждан России о справедливом общественном устройстве государства и русского мира», — говорится в статье «Смертная казнь как исключительная мера наказания в контексте государственной идеологии РФ». Авторы указывают, что ограничение применения смертной казни в России ввел экс-президент Борис Ельцин для того, чтобы у государства появилась возможность войти в Совет Европы. Однако в 2022 году страну исключили из организации, поэтому теперь властям стоит рассмотреть вопрос снятия моратория на «высшую меру», говорится в статье. «Мораторий на применение смертной казни в России стал поразительным примером несоответствия статей Конституции ожиданиям и настроениям граждан по этой проблеме. Социологические исследования демонстрируют наличие устойчивого большинства сторонников применения смертной казни среди граждан нашей страны», — пишут авторы, ссылаясь на исследование ВЦИОМ 2010 года, где 44% респондентов ответили «за» снятие моратория на казнь. В статье утверждается, что общественные настроение, касающиеся казни, не соответствуют действующей редакции Конституции. Чтобы разрешить это противоречие, авторы предлагают изменить так называемые нередактируемые статьи. При этом их изменение возможно в случае принятия новой Конституции, что предполагает всенародное обсуждение и созыв Конституционного Собрания. Авторы заявляют, что готовы идти на такой шаг и указывают преступления, наказывать за совершение которых потребовалось бы «высшей мерой». «Есть несколько сфер применения исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. В частности, за геноцид против представителей русского мира; измену государству, терроризм; преступления против семьи, детей, особо циничные преступления против религиозных сообществ; коррупционные преступления, особо крупное мошенничество», — резюмировали статусные авторы.