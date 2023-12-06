Температура в Челябинской области опустится ниже минус 40 градусов

Челябинцам обещают еще более сильные морозы
В Челябинской области 7 и 8 декабря похолодает ниже минус 40 градусов. Об этом сообщили URA.RU в Управлении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
«По данным ЦГМС, 7—8 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха прогнозируется до минус 40 градусов и ниже», — сообщили 7 декабря в ведомстве.
Из-за аномальных морозов дорожные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Водителей просят отказаться от дальних поездок. В Челябинске, а также в других городах и районах области, были отменены уроки в школах.
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