06 декабря 2023

Температура в Челябинской области опустится ниже минус 40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, зима, снегопад, мороз, автотранспорт
Челябинцам обещают еще более сильные морозы Фото:

В Челябинской области 7 и 8 декабря похолодает ниже минус 40 градусов. Об этом сообщили URA.RU в Управлении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

«По данным ЦГМС, 7—8 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха прогнозируется до минус 40 градусов и ниже», — сообщили 7 декабря в ведомстве.

Из-за аномальных морозов дорожные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Водителей просят отказаться от дальних поездок. В Челябинске, а также в других городах и районах области, были отменены уроки в школах.

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В Челябинской области 7 и 8 декабря похолодает ниже минус 40 градусов. Об этом сообщили URA.RU в Управлении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. «По данным ЦГМС, 7—8 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха прогнозируется до минус 40 градусов и ниже», — сообщили 7 декабря в ведомстве. Из-за аномальных морозов дорожные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Водителей просят отказаться от дальних поездок. В Челябинске, а также в других городах и районах области, были отменены уроки в школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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