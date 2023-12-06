В Курганской области открыли новый ФАП

В Целинном округе по поручению губернатора Шумкова установили новый ФАП

07 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

В курганском селе открыли новый медпункт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Казак-Кочердык Целинного округа (Курганская область) открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Его установили по поручения главы региона Вадима Шумкова. Об открытии нового ФАПа сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на строительство объекта привлекли более четыре миллиона рублей», — указано на сайт правительства. Отмечается, что в селе Казак-Кочердык проживает около 360 человек. Для оказания медицинских услуг в ФАП также закупили оборудование на 350 тысяч рублей. Как указано на сайте правительства, в фельдшерско-акушерском пункте есть отдельные кабинеты для приема пациентов, санитарная комната с водоснабжением и туалет. Данный ФАП относится к филиалу Межрайонной больницы №6 в Целинном округе. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание строительству и ремонту медицинских учреждений в регионе. Так власти выделили миллионы рублей на развитие данной сферы. В 2024 году, согласно данным по областному бюджету, на медицину планируется потратить более трех миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Казак-Кочердык Целинного округа (Курганская область) открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Его установили по поручения главы региона Вадима Шумкова. Об открытии нового ФАПа сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на строительство объекта привлекли более четыре миллиона рублей», — указано на сайт правительства. Отмечается, что в селе Казак-Кочердык проживает около 360 человек. Для оказания медицинских услуг в ФАП также закупили оборудование на 350 тысяч рублей. Как указано на сайте правительства, в фельдшерско-акушерском пункте есть отдельные кабинеты для приема пациентов, санитарная комната с водоснабжением и туалет. Данный ФАП относится к филиалу Межрайонной больницы №6 в Целинном округе. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание строительству и ремонту медицинских учреждений в регионе. Так власти выделили миллионы рублей на развитие данной сферы. В 2024 году, согласно данным по областному бюджету, на медицину планируется потратить более трех миллиардов рублей.