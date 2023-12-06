06 декабря 2023

В Курганской области открыли новый ФАП

В Целинном округе по поручению губернатора Шумкова установили новый ФАП
© Служба новостей «URA.RU»
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Кипель. Курган, фап, кипель
В курганском селе открыли новый медпункт (архивное фото) Фото:

В селе Казак-Кочердык Целинного округа (Курганская область) открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Его установили по поручения главы региона Вадима Шумкова. Об открытии нового ФАПа сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова в селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на строительство объекта привлекли более четыре миллиона рублей», — указано на сайт правительства.

Отмечается, что в селе Казак-Кочердык проживает около 360 человек. Для оказания медицинских услуг в ФАП также закупили оборудование на 350 тысяч рублей. Как указано на сайте правительства, в фельдшерско-акушерском пункте есть отдельные кабинеты для приема пациентов, санитарная комната с водоснабжением и туалет. Данный ФАП относится к филиалу Межрайонной больницы №6 в Целинном округе.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание строительству и ремонту медицинских учреждений в регионе. Так власти выделили миллионы рублей на развитие данной сферы. В 2024 году, согласно данным по областному бюджету, на медицину планируется потратить более трех миллиардов рублей.

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В селе Казак-Кочердык Целинного округа (Курганская область) открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Его установили по поручения главы региона Вадима Шумкова. Об открытии нового ФАПа сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на строительство объекта привлекли более четыре миллиона рублей», — указано на сайт правительства. Отмечается, что в селе Казак-Кочердык проживает около 360 человек. Для оказания медицинских услуг в ФАП также закупили оборудование на 350 тысяч рублей. Как указано на сайте правительства, в фельдшерско-акушерском пункте есть отдельные кабинеты для приема пациентов, санитарная комната с водоснабжением и туалет. Данный ФАП относится к филиалу Межрайонной больницы №6 в Целинном округе. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание строительству и ремонту медицинских учреждений в регионе. Так власти выделили миллионы рублей на развитие данной сферы. В 2024 году, согласно данным по областному бюджету, на медицину планируется потратить более трех миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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