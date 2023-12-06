06 декабря 2023

Свердловчанин, убивший двоих мужчин за оскорбление воспитателя, получил 17 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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32-летний Александр Артамонов убил двух мужчин, оскорбивших воспитателя Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию на 17 лет 32-летнего Александра Артамонова, убившего двух мужчин из-за оскорбления воспитательницы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Процесс задержали на полчаса из-за позднего прибытия конвоя. «Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет. Отправить его колонию строгого режима. Кроме этого, добавить к сроку десять дней за неотбытое ранее наказание», — огласил приговор судья Александр Ладин. На суде осужденный сидел спиной к камерам, а лицо прятал за маской и капюшоном. Мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и неправомерное завладение чужого автомобиля.

Артамонов совершил двойное убийство в Пышминском районе. 2 апреля он распивал спиртные напитки со знакомыми. Во время застолья один из собутыльников оскорбил свою мать, которая была воспитательницей осужденного в детском саду. Сначала Артамонов убил его, а потом и свидетеля. Когда он расправился с товарищами, то позвонил в полицию и признался. Трупы он скинул в овощную яму в ограде дома, добавил URA.RU глава пресс-службы свердловского МВД полковник Валерий Горелых.

Мужчину отправили в колонию на 17 лет
Мужчину отправили в колонию на 17 лет
Фото:
Свою вину Артамонов не признал
Свою вину Артамонов не признал
Фото:

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Свердловский областной суд отправил в колонию на 17 лет 32-летнего Александра Артамонова, убившего двух мужчин из-за оскорбления воспитательницы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс задержали на полчаса из-за позднего прибытия конвоя. «Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет. Отправить его колонию строгого режима. Кроме этого, добавить к сроку десять дней за неотбытое ранее наказание», — огласил приговор судья Александр Ладин. На суде осужденный сидел спиной к камерам, а лицо прятал за маской и капюшоном. Мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и неправомерное завладение чужого автомобиля. Артамонов совершил двойное убийство в Пышминском районе. 2 апреля он распивал спиртные напитки со знакомыми. Во время застолья один из собутыльников оскорбил свою мать, которая была воспитательницей осужденного в детском саду. Сначала Артамонов убил его, а потом и свидетеля. Когда он расправился с товарищами, то позвонил в полицию и признался. Трупы он скинул в овощную яму в ограде дома, добавил URA.RU глава пресс-службы свердловского МВД полковник Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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