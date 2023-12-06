Свердловчанин, убивший двоих мужчин за оскорбление воспитателя, получил 17 лет. Фото

07 декабря 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

32-летний Александр Артамонов убил двух мужчин, оскорбивших воспитателя Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию на 17 лет 32-летнего Александра Артамонова, убившего двух мужчин из-за оскорбления воспитательницы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс задержали на полчаса из-за позднего прибытия конвоя. «Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет. Отправить его колонию строгого режима. Кроме этого, добавить к сроку десять дней за неотбытое ранее наказание», — огласил приговор судья Александр Ладин. На суде осужденный сидел спиной к камерам, а лицо прятал за маской и капюшоном. Мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и неправомерное завладение чужого автомобиля. Артамонов совершил двойное убийство в Пышминском районе. 2 апреля он распивал спиртные напитки со знакомыми. Во время застолья один из собутыльников оскорбил свою мать, которая была воспитательницей осужденного в детском саду. Сначала Артамонов убил его, а потом и свидетеля. Когда он расправился с товарищами, то позвонил в полицию и признался. Трупы он скинул в овощную яму в ограде дома, добавил URA.RU глава пресс-службы свердловского МВД полковник Валерий Горелых. Мужчину отправили в колонию на 17 лет Фото: Сергей Бодров © URA.RU Свою вину Артамонов не признал Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Свердловский областной суд отправил в колонию на 17 лет 32-летнего Александра Артамонова, убившего двух мужчин из-за оскорбления воспитательницы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс задержали на полчаса из-за позднего прибытия конвоя. «Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет. Отправить его колонию строгого режима. Кроме этого, добавить к сроку десять дней за неотбытое ранее наказание», — огласил приговор судья Александр Ладин. На суде осужденный сидел спиной к камерам, а лицо прятал за маской и капюшоном. Мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и неправомерное завладение чужого автомобиля. Артамонов совершил двойное убийство в Пышминском районе. 2 апреля он распивал спиртные напитки со знакомыми. Во время застолья один из собутыльников оскорбил свою мать, которая была воспитательницей осужденного в детском саду. Сначала Артамонов убил его, а потом и свидетеля. Когда он расправился с товарищами, то позвонил в полицию и признался. Трупы он скинул в овощную яму в ограде дома, добавил URA.RU глава пресс-службы свердловского МВД полковник Валерий Горелых.