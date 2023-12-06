06 декабря 2023

Мэрия Кургана потратит миллионы рублей за публикации о себе

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За публикации в газете мэрия заплатит почти 6 млн рублей Фото:

Представители мэрии Кургана планируют заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году документов, официальной информации администрации и главы города, а также решений гордумы. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по публикации, производству и распространению правовых актов и официальной информации главы города Кургана, правовых актов администрации города Кургана, решений курганской городской думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2024 году, распространяемом на территории города Кургана и Курганской области. Начальная цена: 5 994 846 рублей», — указано на сайте.

По условиям контракта это издание должно выходить не реже трех раз в неделю. В конкурсе может участвовать курганская газета с тиражом не менее 2000 экземпляров, как минимум 1000 из которых должно приходиться на подписку.

Начальная цена аналогичного контракта на 2023 год была на 50 тысяч рублей меньше. Помимо этого в 2023 году для этих же целей мэрия провела еще три конкурса, общая начальная цена которых составила почти 8 млн рублей. Единственным участником этих конкурсов является газета «Курган и Курганцы», учредителями которой, помимо редакции издания, являются мэрия и гордума.

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Представители мэрии Кургана планируют заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году документов, официальной информации администрации и главы города, а также решений гордумы. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по публикации, производству и распространению правовых актов и официальной информации главы города Кургана, правовых актов администрации города Кургана, решений курганской городской думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2024 году, распространяемом на территории города Кургана и Курганской области. Начальная цена: 5 994 846 рублей», — указано на сайте. По условиям контракта это издание должно выходить не реже трех раз в неделю. В конкурсе может участвовать курганская газета с тиражом не менее 2000 экземпляров, как минимум 1000 из которых должно приходиться на подписку. Начальная цена аналогичного контракта на 2023 год была на 50 тысяч рублей меньше. Помимо этого в 2023 году для этих же целей мэрия провела еще три конкурса, общая начальная цена которых составила почти 8 млн рублей. Единственным участником этих конкурсов является газета «Курган и Курганцы», учредителями которой, помимо редакции издания, являются мэрия и гордума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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