Мэрия Кургана потратит миллионы рублей за публикации о себе

07 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

За публикации в газете мэрия заплатит почти 6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители мэрии Кургана планируют заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году документов, официальной информации администрации и главы города, а также решений гордумы. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по публикации, производству и распространению правовых актов и официальной информации главы города Кургана, правовых актов администрации города Кургана, решений курганской городской думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2024 году, распространяемом на территории города Кургана и Курганской области. Начальная цена: 5 994 846 рублей», — указано на сайте. По условиям контракта это издание должно выходить не реже трех раз в неделю. В конкурсе может участвовать курганская газета с тиражом не менее 2000 экземпляров, как минимум 1000 из которых должно приходиться на подписку. Начальная цена аналогичного контракта на 2023 год была на 50 тысяч рублей меньше. Помимо этого в 2023 году для этих же целей мэрия провела еще три конкурса, общая начальная цена которых составила почти 8 млн рублей. Единственным участником этих конкурсов является газета «Курган и Курганцы», учредителями которой, помимо редакции издания, являются мэрия и гордума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители мэрии Кургана планируют заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году документов, официальной информации администрации и главы города, а также решений гордумы. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по публикации, производству и распространению правовых актов и официальной информации главы города Кургана, правовых актов администрации города Кургана, решений курганской городской думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2024 году, распространяемом на территории города Кургана и Курганской области. Начальная цена: 5 994 846 рублей», — указано на сайте. По условиям контракта это издание должно выходить не реже трех раз в неделю. В конкурсе может участвовать курганская газета с тиражом не менее 2000 экземпляров, как минимум 1000 из которых должно приходиться на подписку. Начальная цена аналогичного контракта на 2023 год была на 50 тысяч рублей меньше. Помимо этого в 2023 году для этих же целей мэрия провела еще три конкурса, общая начальная цена которых составила почти 8 млн рублей. Единственным участником этих конкурсов является газета «Курган и Курганцы», учредителями которой, помимо редакции издания, являются мэрия и гордума.