13 декабря 2022

Курганская мэрия заплатит около 6 миллионов рублей за публикации о себе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация города. Логотип города. Курган, мэрия кургана, администрация города, город курган
Начальная цена аукциона — 5 946 150 рублей Фото:

Администрация Кургана ищет СМИ, которые будут публиковать правовые акты, официальную информацию главы города и решения Курганской городской думы в 2023 году. За это мэрия готова заплатить 5 946 150 рублей. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

«Характеристики услуг: тип издания — информационно-аналитическая газета. Наличие электронной версии печатного издания. Периодичность выхода изданий — не реже трех раз в неделю. География распространения — Курган и Курганская область. Наименование услуг: публикование правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации, решений Курганской городской думы и иных информационных материалов в 2023 году», — говорится в документе.

За 2023 год издание должно опубликовать 245 тысяч квадратных сантиметров текста. Начальная цена аукциона —

5 946 150 рублей.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». До 31 декабря 2022 года издание должно напечатать 190 тысяч квадратных сантиметров текста.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан

Администрация Кургана ищет СМИ, которые будут публиковать правовые акты, официальную информацию главы города и решения Курганской городской думы в 2023 году. За это мэрия готова заплатить 5 946 150 рублей. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок. «Характеристики услуг: тип издания — информационно-аналитическая газета. Наличие электронной версии печатного издания. Периодичность выхода изданий — не реже трех раз в неделю. География распространения — Курган и Курганская область. Наименование услуг: публикование правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации, решений Курганской городской думы и иных информационных материалов в 2023 году», — говорится в документе. За 2023 год издание должно опубликовать 245 тысяч квадратных сантиметров текста. Начальная цена аукциона — 5 946 150 рублей. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». До 31 декабря 2022 года издание должно напечатать 190 тысяч квадратных сантиметров текста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...