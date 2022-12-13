Курганская мэрия заплатит около 6 миллионов рублей за публикации о себе

Начальная цена аукциона — 5 946 150 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана ищет СМИ, которые будут публиковать правовые акты, официальную информацию главы города и решения Курганской городской думы в 2023 году. За это мэрия готова заплатить 5 946 150 рублей. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

«Характеристики услуг: тип издания — информационно-аналитическая газета. Наличие электронной версии печатного издания. Периодичность выхода изданий — не реже трех раз в неделю. География распространения — Курган и Курганская область. Наименование услуг: публикование правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации, решений Курганской городской думы и иных информационных материалов в 2023 году», — говорится в документе.

За 2023 год издание должно опубликовать 245 тысяч квадратных сантиметров текста. Начальная цена аукциона —

5 946 150 рублей.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». До 31 декабря 2022 года издание должно напечатать 190 тысяч квадратных сантиметров текста.