06 декабря 2023

Холдинг пермского миллиардера отсудил у фирмы из Чечни миллионы рублей

Пермский стройхолдинг «Сатурн-Р» отсудил у фирмы из Чечни 14,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Арбитражный суд встал на сторону пермского строительного холдинга Фото:

Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» из Чеченской Республики в пользу принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами договору поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» выполнил условия контракта и поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. В результате холдинг Репина обратился с иском в суд и выиграл дело.

«Арбитражный суд Пермского края решил — исковые требования ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ удовлетворить. Взыскать в его пользу с ООО „Леки“ 11,6 млн рублей задолженности по договору поставки строительных и отделочных материалов. Суд также решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2,9 млн рублей. Данное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщается в картотеке суда. В документе уточняется, что в ходе судебных тяжб ответчику удалось снизить сумму исковых требований. Изначально она составляла 17,6 млн рублей.

По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. В 2022 году предприятие зарегистрировало чистую прибыль в 5,5 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Обе фирмы занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

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Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» из Чеченской Республики в пользу принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами договору поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» выполнил условия контракта и поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. В результате холдинг Репина обратился с иском в суд и выиграл дело. «Арбитражный суд Пермского края решил — исковые требования ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ удовлетворить. Взыскать в его пользу с ООО „Леки“ 11,6 млн рублей задолженности по договору поставки строительных и отделочных материалов. Суд также решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2,9 млн рублей. Данное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщается в картотеке суда. В документе уточняется, что в ходе судебных тяжб ответчику удалось снизить сумму исковых требований. Изначально она составляла 17,6 млн рублей. По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. В 2022 году предприятие зарегистрировало чистую прибыль в 5,5 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Обе фирмы занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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