Холдинг пермского миллиардера отсудил у фирмы из Чечни миллионы рублей

Пермский стройхолдинг «Сатурн-Р» отсудил у фирмы из Чечни 14,5 млн рублей

07 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд встал на сторону пермского строительного холдинга Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» из Чеченской Республики в пользу принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами договору поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» выполнил условия контракта и поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. В результате холдинг Репина обратился с иском в суд и выиграл дело. «Арбитражный суд Пермского края решил — исковые требования ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ удовлетворить. Взыскать в его пользу с ООО „Леки“ 11,6 млн рублей задолженности по договору поставки строительных и отделочных материалов. Суд также решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2,9 млн рублей. Данное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщается в картотеке суда. В документе уточняется, что в ходе судебных тяжб ответчику удалось снизить сумму исковых требований. Изначально она составляла 17,6 млн рублей. По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. В 2022 году предприятие зарегистрировало чистую прибыль в 5,5 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Обе фирмы занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» из Чеченской Республики в пользу принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами договору поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» выполнил условия контракта и поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. В результате холдинг Репина обратился с иском в суд и выиграл дело. «Арбитражный суд Пермского края решил — исковые требования ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ удовлетворить. Взыскать в его пользу с ООО „Леки“ 11,6 млн рублей задолженности по договору поставки строительных и отделочных материалов. Суд также решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2,9 млн рублей. Данное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщается в картотеке суда. В документе уточняется, что в ходе судебных тяжб ответчику удалось снизить сумму исковых требований. Изначально она составляла 17,6 млн рублей. По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. В 2022 году предприятие зарегистрировало чистую прибыль в 5,5 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Обе фирмы занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.