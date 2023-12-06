Развлечения Туризм Челябинцы в новогодние каникулы массово отправятся в Москву 07 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 + Провести новогодние каникулы в Москве планирует каждый третий вылетающий из города челябинец Фото: Илья Московец © URA.RU Каждый третий челябинец, вылетающий из города в период с 31 декабря по 8 января, отправится в Москву. Об этом 7 декабря сообщил сервис путешествий tutu. «Больше всего поездок на новогодние праздники из Челябинска запланировано в Москву. На столицу приходится 33,2 процента бронирований авиабилетов и 18,5 процента купленных железнодорожных билетов», — уточняют аналитики сервиса. Среди прочих популярных авианаправлений из Челябинска на новогодние каникулы — Санкт-Петербург (26,6 процента пассажиров), Сочи (13,1процента), Минеральные Воды (8,4 процента) и Калининград (3,7 процента). Также собираются челябинцы на новогодние праздники в Сургут, Волгоград, Мурманск, Махачкалу и Красноярск. Самые востребованные железнодорожные направления на новогодние праздники — Москва, Тюмень и Пермь. Доля купленных билетов на поезд в столицу — 18,5 процента, в Тюмень — 6,4 процента, в Пермь — 4,7 процента, в Екатеринбург — 4,5 процента, в Новосибирск — 4,4 процента. Жители Челябинска также бронировали билеты в Санкт-Петербург, Орск, Казань, Уфу и Оренбург. Каждый третий челябинец, вылетающий из города в период с 31 декабря по 8 января, отправится в Москву. Об этом 7 декабря сообщил сервис путешествий tutu. «Больше всего поездок на новогодние праздники из Челябинска запланировано в Москву. На столицу приходится 33,2 процента бронирований авиабилетов и 18,5 процента купленных железнодорожных билетов», — уточняют аналитики сервиса. Среди прочих популярных авианаправлений из Челябинска на новогодние каникулы — Санкт-Петербург (26,6 процента пассажиров), Сочи (13,1процента), Минеральные Воды (8,4 процента) и Калининград (3,7 процента). Также собираются челябинцы на новогодние праздники в Сургут, Волгоград, Мурманск, Махачкалу и Красноярск. Самые востребованные железнодорожные направления на новогодние праздники — Москва, Тюмень и Пермь. Доля купленных билетов на поезд в столицу — 18,5 процента, в Тюмень — 6,4 процента, в Пермь — 4,7 процента, в Екатеринбург — 4,5 процента, в Новосибирск — 4,4 процента. Жители Челябинска также бронировали билеты в Санкт-Петербург, Орск, Казань, Уфу и Оренбург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям