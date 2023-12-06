Попавший под санкции пермский завод втрое увеличил чистую прибыль

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, раскрыло финансовые показатели за три квартала 2023 года. По данным отчета, опубликованном на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», предприятие почти втрое увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Организация ПАО „Пермская научно-производственная приборостроительная компания“, отчет о финансовых результатах за период январь—сентябрь 2023 года. Выручка — 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей», — сообщается в документе. За аналогичный период 2022 года выручка предприятия составляла 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — 434 млн рублей.
Предприятие также выплатило проценты по облигациям за период с 5 сентября по 5 декабря 2023 года. Сумма выплат составила 7,9 млн рублей. Пермское ПАО «ПНППК» производит бортовые комплексы летательных аппаратов, датчики и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году власти США внесли предприятие в свой санкционный список. Пост гендиректора компании занимает Алексей Андреев. Он также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
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