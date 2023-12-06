Тюменец лишился денег из-за лже-кастинга в сериал «Слово пацана»

07 декабря 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

За допуск на съемочную площадку у тюменца попросили 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени лишился денег, когда решил пройти кастинг в массовку второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте», объявление о котором он увидел в одной из городских групп на сайте «ВКонтакте». Как рассказал URA.RU Никита (фамилию тюменец просил не называть), с ним связался продюсер и предложил купить допуск на все съемочные площадки за 500 рублей, но после получения денег страница лже-сотрудника съемочной команды была удалена. «Я увидел запись в „ЧП Тюмень“ и сделал репост. Через минут 30 со мной связались. Парень сказал, что он продюсер по актерам. Также написал мне, что моя внешность подходит. После нужно было отправить 500 рублей на карту продюсера, чтобы он прислал специальный бейдж с QR-кодом, по которому я могу пройти на съемочные площадки. Я перевел, в ответ мне ничего не пришло. К утру страница была удалена вместе со всей перепиской», — рассказал корреспонденту URA.RU Никита. Сейчас под записью о кастинге в тюменской группе «ЧП Тюмень» на сайте «ВКонтакте» более 14 тысяч репостов. Такие же сообщения появились и в подобных группах по всей России — в Казани, Омске, Томске, Новосибирске, Челябинске. Создатели сериала в официальном сообществе «Слово пацана» на сайте «ВКонтакте» опровергли информацию о съемках второго сезона в ближайшее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени лишился денег, когда решил пройти кастинг в массовку второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте», объявление о котором он увидел в одной из городских групп на сайте «ВКонтакте». Как рассказал URA.RU Никита (фамилию тюменец просил не называть), с ним связался продюсер и предложил купить допуск на все съемочные площадки за 500 рублей, но после получения денег страница лже-сотрудника съемочной команды была удалена. «Я увидел запись в „ЧП Тюмень“ и сделал репост. Через минут 30 со мной связались. Парень сказал, что он продюсер по актерам. Также написал мне, что моя внешность подходит. После нужно было отправить 500 рублей на карту продюсера, чтобы он прислал специальный бейдж с QR-кодом, по которому я могу пройти на съемочные площадки. Я перевел, в ответ мне ничего не пришло. К утру страница была удалена вместе со всей перепиской», — рассказал корреспонденту URA.RU Никита. Сейчас под записью о кастинге в тюменской группе «ЧП Тюмень» на сайте «ВКонтакте» более 14 тысяч репостов. Такие же сообщения появились и в подобных группах по всей России — в Казани, Омске, Томске, Новосибирске, Челябинске. Создатели сериала в официальном сообществе «Слово пацана» на сайте «ВКонтакте» опровергли информацию о съемках второго сезона в ближайшее время.