В Челябинской области из-за столкновения автомобилей временно перекрыли трассу М-5. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, в аварию попали три транспортных средства.
«На 1736 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех автомобилей. Трасса временно перекрыта», — сообщили в ГИБДД
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. У машин от удара возникли механические повреждения. По данным Госавтоинспекции, сотрудники дорожно-постовой службы оперативно оформляют необходимые документы. Это необходимо, чтобы максимально быстро освободить проезд.
Накануне, 6 декабря, личный состав ГИБДД перевели на усиленный режим работы из-за морозов. Инспекторы обратились к автомобилистам без крайней нужды не совершать долгих поездок.
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