06 декабря 2023

В Челябинской области временно перекрыли трассу М-5. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Авария на трассе помешала движению транспорта Фото:

В Челябинской области из-за столкновения автомобилей временно перекрыли трассу М-5. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, в аварию попали три транспортных средства.

«На 1736 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех автомобилей. Трасса временно перекрыта», — сообщили в ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. У машин от удара возникли механические повреждения. По данным Госавтоинспекции, сотрудники дорожно-постовой службы оперативно оформляют необходимые документы. Это необходимо, чтобы максимально быстро освободить проезд.

Накануне, 6 декабря, личный состав ГИБДД перевели на усиленный режим работы из-за морозов. Инспекторы обратились к автомобилистам без крайней нужды не совершать долгих поездок.

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В Челябинской области из-за столкновения автомобилей временно перекрыли трассу М-5. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, в аварию попали три транспортных средства. «На 1736 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех автомобилей. Трасса временно перекрыта», — сообщили в ГИБДД В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. У машин от удара возникли механические повреждения. По данным Госавтоинспекции, сотрудники дорожно-постовой службы оперативно оформляют необходимые документы. Это необходимо, чтобы максимально быстро освободить проезд. Накануне, 6 декабря, личный состав ГИБДД перевели на усиленный режим работы из-за морозов. Инспекторы обратились к автомобилистам без крайней нужды не совершать долгих поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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