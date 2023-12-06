Происшествия ДТП В Челябинской области временно перекрыли трассу М-5. Видео 07 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 + Авария на трассе помешала движению транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за столкновения автомобилей временно перекрыли трассу М-5. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, в аварию попали три транспортных средства. «На 1736 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех автомобилей. Трасса временно перекрыта», — сообщили в ГИБДД В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. У машин от удара возникли механические повреждения. По данным Госавтоинспекции, сотрудники дорожно-постовой службы оперативно оформляют необходимые документы. Это необходимо, чтобы максимально быстро освободить проезд. Накануне, 6 декабря, личный состав ГИБДД перевели на усиленный режим работы из-за морозов. Инспекторы обратились к автомобилистам без крайней нужды не совершать долгих поездок. В Челябинской области из-за столкновения автомобилей временно перекрыли трассу М-5. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, в аварию попали три транспортных средства. «На 1736 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех автомобилей. Трасса временно перекрыта», — сообщили в ГИБДД В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. У машин от удара возникли механические повреждения. По данным Госавтоинспекции, сотрудники дорожно-постовой службы оперативно оформляют необходимые документы. Это необходимо, чтобы максимально быстро освободить проезд. Накануне, 6 декабря, личный состав ГИБДД перевели на усиленный режим работы из-за морозов. Инспекторы обратились к автомобилистам без крайней нужды не совершать долгих поездок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям