Самая красивая женщина Перми забыла танец во время финала конкурса красоты. Фото, видео

07 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Девушка не растерялась и станцевала лучше, чем репетировала Фото: Размик Закарян © URA.RU Победительница пермского конкурса красоты «Missisuniq» Диана Буряк рассказала о самом запоминающемся моменте шоу. Во время творческого номера модель забыла движения танца, но не растерялась и начала импровизировать. Зрители были очарованы ее выступлением, рассказала URA.RU пермская красавица Диана Буряк. «Самым запоминающимся моментом конкурса „Missisuniq“ для меня стал творческий номер. У нашей группы это танцевальная история о женщинах которые могут все: они бизнеследи, мамы, хозяйки и женственные кошечки. Моя партия танца была на столе. В середине номера я понимаю, что забыла танец. Началась полнейшая импровизация с моей стороны. А после выступления я получила массу комплиментов о своих танцах», — рассказала победительница конкурса корреспонденту агентства. Еще один момент конкурса, который Диана Буряк вспоминает с теплотой — повторный выход в вечерних нарядах. Девушки должны были дефилировать вместе с мужчинами. Но одному конкурсанту не досталось пары. Она вместе с еще одной участницей решила поддержать молодого человека и вышла на подиум второй раз. О Диане Буряк известно, что девушка работает моделью, имеет юридическое образование. Девушка воспитывает сына и готовится к поездке на Fashion Week в Москву и Дубаи. Участие в мероприятиях красавица выиграла на конкурсе «Missisuniq». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк. Победительница конкурса «Missisuniq» Диана Буряк во время церемонии награждения (третья слева) Фото предоставлено Дианой Буряк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победительница пермского конкурса красоты «Missisuniq» Диана Буряк рассказала о самом запоминающемся моменте шоу. Во время творческого номера модель забыла движения танца, но не растерялась и начала импровизировать. Зрители были очарованы ее выступлением, рассказала URA.RU пермская красавица Диана Буряк. «Самым запоминающимся моментом конкурса „Missisuniq“ для меня стал творческий номер. У нашей группы это танцевальная история о женщинах которые могут все: они бизнеследи, мамы, хозяйки и женственные кошечки. Моя партия танца была на столе. В середине номера я понимаю, что забыла танец. Началась полнейшая импровизация с моей стороны. А после выступления я получила массу комплиментов о своих танцах», — рассказала победительница конкурса корреспонденту агентства. Еще один момент конкурса, который Диана Буряк вспоминает с теплотой — повторный выход в вечерних нарядах. Девушки должны были дефилировать вместе с мужчинами. Но одному конкурсанту не досталось пары. Она вместе с еще одной участницей решила поддержать молодого человека и вышла на подиум второй раз. О Диане Буряк известно, что девушка работает моделью, имеет юридическое образование. Девушка воспитывает сына и готовится к поездке на Fashion Week в Москву и Дубаи. Участие в мероприятиях красавица выиграла на конкурсе «Missisuniq». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.