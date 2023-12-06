Победительница пермского конкурса красоты «Missisuniq» Диана Буряк рассказала о самом запоминающемся моменте шоу. Во время творческого номера модель забыла движения танца, но не растерялась и начала импровизировать. Зрители были очарованы ее выступлением, рассказала URA.RU пермская красавица Диана Буряк.
«Самым запоминающимся моментом конкурса „Missisuniq“ для меня стал творческий номер. У нашей группы это танцевальная история о женщинах которые могут все: они бизнеследи, мамы, хозяйки и женственные кошечки. Моя партия танца была на столе. В середине номера я понимаю, что забыла танец. Началась полнейшая импровизация с моей стороны. А после выступления я получила массу комплиментов о своих танцах», — рассказала победительница конкурса корреспонденту агентства.
Еще один момент конкурса, который Диана Буряк вспоминает с теплотой — повторный выход в вечерних нарядах. Девушки должны были дефилировать вместе с мужчинами. Но одному конкурсанту не досталось пары. Она вместе с еще одной участницей решила поддержать молодого человека и вышла на подиум второй раз. О Диане Буряк известно, что девушка работает моделью, имеет юридическое образование. Девушка воспитывает сына и готовится к поездке на Fashion Week в Москву и Дубаи. Участие в мероприятиях красавица выиграла на конкурсе «Missisuniq».
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.
Победительница конкурса «Missisuniq» Диана Буряк во время церемонии награждения (третья слева)
Победительница пермского конкурса красоты «Missisuniq» Диана Буряк рассказала о самом запоминающемся моменте шоу. Во время творческого номера модель забыла движения танца, но не растерялась и начала импровизировать. Зрители были очарованы ее выступлением, рассказала URA.RU пермская красавица Диана Буряк. «Самым запоминающимся моментом конкурса „Missisuniq“ для меня стал творческий номер. У нашей группы это танцевальная история о женщинах которые могут все: они бизнеследи, мамы, хозяйки и женственные кошечки. Моя партия танца была на столе. В середине номера я понимаю, что забыла танец. Началась полнейшая импровизация с моей стороны. А после выступления я получила массу комплиментов о своих танцах», — рассказала победительница конкурса корреспонденту агентства. Еще один момент конкурса, который Диана Буряк вспоминает с теплотой — повторный выход в вечерних нарядах. Девушки должны были дефилировать вместе с мужчинами. Но одному конкурсанту не досталось пары. Она вместе с еще одной участницей решила поддержать молодого человека и вышла на подиум второй раз. О Диане Буряк известно, что девушка работает моделью, имеет юридическое образование. Девушка воспитывает сына и готовится к поездке на Fashion Week в Москву и Дубаи. Участие в мероприятиях красавица выиграла на конкурсе «Missisuniq». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.