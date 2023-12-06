06 декабря 2023

В пермском аэропорту не смог взлететь самолет

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Самолет вернулся на стоянку из-за сигнала открывшегося багажа Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» самолет вернулся на стоянку из-за сигнала об открытой багажной двери. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«06.12.2023 21.20 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на стоянку по причине срабатывания индикации о не закрытии багажной двери», — сообщает telegram-канал.

Самолет эксплуатирует авиакомпания «Аэрофлот». Судно должно было вылететь в Москву. Ранее URA.RU сообщали, что в пермском аэропорту были задержаны несколько рейсов. Задержки не были связаны с непогодой.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» самолет вернулся на стоянку из-за сигнала об открытой багажной двери. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «06.12.2023 21.20 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на стоянку по причине срабатывания индикации о не закрытии багажной двери», — сообщает telegram-канал. Самолет эксплуатирует авиакомпания «Аэрофлот». Судно должно было вылететь в Москву. Ранее URA.RU сообщали, что в пермском аэропорту были задержаны несколько рейсов. Задержки не были связаны с непогодой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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