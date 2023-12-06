06 декабря 2023

Сенатор Шептий: у россиян будет три дня, чтобы выбрать президента. Фото

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, флаг россии, избирательный участок, избиратель, выборы 2023
Основной день голосования — 17 марта 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Проголосовать на выборах президента РФ можно будет 15-го, 16-го и 17 марта (основной день), сообщил в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. И выложили фото закулисья знакового голосования в Совфеде.

«Только что Совет Федерации принял решение о назначении выборов президента Российской Федерации. Голосование пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании отметила, что своим решением сенаторы фактически дают старт избирательной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем участии в ней пока не объявил.

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Проголосовать на выборах президента РФ можно будет 15-го, 16-го и 17 марта (основной день), сообщил в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. И выложили фото закулисья знакового голосования в Совфеде. «Только что Совет Федерации принял решение о назначении выборов президента Российской Федерации. Голосование пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании отметила, что своим решением сенаторы фактически дают старт избирательной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем участии в ней пока не объявил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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