Проголосовать на выборах президента РФ можно будет 15-го, 16-го и 17 марта (основной день), сообщил в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. И выложили фото закулисья знакового голосования в Совфеде.
«Только что Совет Федерации принял решение о назначении выборов президента Российской Федерации. Голосование пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании отметила, что своим решением сенаторы фактически дают старт избирательной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем участии в ней пока не объявил.
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