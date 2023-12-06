06 декабря 2023

В Тюменской области открыли ледовую переправу через Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога, ледовая переправа
Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн Фото:

В Тюменской области открыли ледовую переправу через реку Иртыш в село Уват. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в с. Уват. <…> Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы», — сообщили в telegram-канале ГУС.

Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Для пешеходов обустроили отдельную дорожку, также установили пункты обогрева, разместили инвентарь для оказания помощи и запасы противогололедных материалов. Водителям рекомендуют медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области открыли ледовую переправу через реку Иртыш в село Уват. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в с. Уват. <…> Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы», — сообщили в telegram-канале ГУС. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Для пешеходов обустроили отдельную дорожку, также установили пункты обогрева, разместили инвентарь для оказания помощи и запасы противогололедных материалов. Водителям рекомендуют медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...