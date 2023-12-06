В Тюменской области открыли ледовую переправу через Иртыш

07 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Тюменской области открыли ледовую переправу через реку Иртыш в село Уват. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в с. Уват. <…> Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы», — сообщили в telegram-канале ГУС. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Для пешеходов обустроили отдельную дорожку, также установили пункты обогрева, разместили инвентарь для оказания помощи и запасы противогололедных материалов. Водителям рекомендуют медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.

В Тюменской области открыли ледовую переправу через реку Иртыш в село Уват. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в с. Уват. <…> Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы», — сообщили в telegram-канале ГУС. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Для пешеходов обустроили отдельную дорожку, также установили пункты обогрева, разместили инвентарь для оказания помощи и запасы противогололедных материалов. Водителям рекомендуют медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.