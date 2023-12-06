СК завел второе уголовное дело из-за проблем с водой в Первоуральске

Прокуратура Свердловской области провела проверку из-за ненадлежащего водоснабжения в г. Первоуральске, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура направила материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Авария случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря. Горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме только к утру 7 декабря.
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