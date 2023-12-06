06 декабря 2023

СК завел второе уголовное дело из-за проблем с водой в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, сварка, сварочные работы, труба водопровода
Прокуратура Свердловской области держит на контроле ситуацию с водой в Первоуральске Фото:

Прокуратура Свердловской области провела проверку из-за ненадлежащего водоснабжения в г. Первоуральске, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура направила материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Авария случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря. Горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме только к утру 7 декабря.

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Прокуратура Свердловской области провела проверку из-за ненадлежащего водоснабжения в г. Первоуральске, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Авария случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря. Горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме только к утру 7 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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