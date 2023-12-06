06 декабря 2023

Жителям Первоуральска вернули воду спустя пять дней

В Первоуральске устранили аварию на водопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, сварка, водовод, сварщик, сварочные работы, ремонт, труба водопровода
Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в Первоуральске Фото:

Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом сообщил telegram-канал «Свердловский пул», ссылаясь на министерство энергетики и ЖКХ по Свердловской области.

«Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления», — написано в сообщении. Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске всю ночь заваривали трубы, чтобы вернуть воду горожанам. Вода пропала из-за аварии, которая случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря.

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Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом сообщил telegram-канал «Свердловский пул», ссылаясь на министерство энергетики и ЖКХ по Свердловской области. «Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления», — написано в сообщении. Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске всю ночь заваривали трубы, чтобы вернуть воду горожанам. Вода пропала из-за аварии, которая случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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