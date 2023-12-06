Жителям Первоуральска вернули воду спустя пять дней

В Первоуральске устранили аварию на водопроводе

07 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в Первоуральске Фото: Илья Московец © URA.RU Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом сообщил telegram-канал «Свердловский пул», ссылаясь на министерство энергетики и ЖКХ по Свердловской области. «Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления», — написано в сообщении. Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске всю ночь заваривали трубы, чтобы вернуть воду горожанам. Вода пропала из-за аварии, которая случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря.

Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом сообщил telegram-канал «Свердловский пул», ссылаясь на министерство энергетики и ЖКХ по Свердловской области. «Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления», — написано в сообщении. Утром 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске всю ночь заваривали трубы, чтобы вернуть воду горожанам. Вода пропала из-за аварии, которая случилась на Нижнесергинском водопроводе в ночь на 2 декабря.