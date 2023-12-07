Гагин: ВСУ применяют химические боеприпасы на фронте

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
ВСУ используют химические боеприпасы на артемовском направлении, заявил Ян Гагин Фото:
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Стало известно о повторном применении химических боеприпасов украинскими войсками на артемовском направлении, в частности, под Клещеевкой. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

«Последние дни противник снова стал применять химические боеприпасы», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что эти боеприпасы вызывают приступы удушья, тошноту, слезотечение и другие неприятные симптомы. Это уже не первый случай использования такого вооружения украинской армией, поскольку ранее оно было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки, заключил Гагин.

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Стало известно о повторном применении химических боеприпасов украинскими войсками на артемовском направлении, в частности, под Клещеевкой. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Последние дни противник снова стал применять химические боеприпасы», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что эти боеприпасы вызывают приступы удушья, тошноту, слезотечение и другие неприятные симптомы. Это уже не первый случай использования такого вооружения украинской армией, поскольку ранее оно было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки, заключил Гагин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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