В мире Украина Гагин: ВСУ применяют химические боеприпасы на фронте 07 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 + ВСУ используют химические боеприпасы на артемовском направлении, заявил Ян Гагин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стало известно о повторном применении химических боеприпасов украинскими войсками на артемовском направлении, в частности, под Клещеевкой. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Последние дни противник снова стал применять химические боеприпасы», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что эти боеприпасы вызывают приступы удушья, тошноту, слезотечение и другие неприятные симптомы. Это уже не первый случай использования такого вооружения украинской армией, поскольку ранее оно было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки, заключил Гагин. Стало известно о повторном применении химических боеприпасов украинскими войсками на артемовском направлении, в частности, под Клещеевкой. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Последние дни противник снова стал применять химические боеприпасы», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что эти боеприпасы вызывают приступы удушья, тошноту, слезотечение и другие неприятные симптомы. Это уже не первый случай использования такого вооружения украинской армией, поскольку ранее оно было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки, заключил Гагин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям