В пермском детсаду на ребенка упал шкаф с одеждой

В детсаду Кудымкара (Пермский край) на 5-летнего мальчика упал шкаф с одеждой. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.
«Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, которые не был закреплен. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-службе пермского управления СКР.
Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности.
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