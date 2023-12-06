Происшествия В пермском детсаду на ребенка упал шкаф с одеждой 07 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 + Шкаф не был прикреплен к стене и придавил ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детсаду Кудымкара (Пермский край) на 5-летнего мальчика упал шкаф с одеждой. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. «Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, которые не был закреплен. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-службе пермского управления СКР. Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности. В детсаду Кудымкара (Пермский край) на 5-летнего мальчика упал шкаф с одеждой. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. «Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, которые не был закреплен. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-службе пермского управления СКР. Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям