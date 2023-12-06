06 декабря 2023

В пермском детсаду на ребенка упал шкаф с одеждой

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, ящик для одежды, раздевалка
Шкаф не был прикреплен к стене и придавил ребенка Фото:

В детсаду Кудымкара (Пермский край) на 5-летнего мальчика упал шкаф с одеждой. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

«Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, которые не был закреплен. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-службе пермского управления СКР.

Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

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В детсаду Кудымкара (Пермский край) на 5-летнего мальчика упал шкаф с одеждой. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. «Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, которые не был закреплен. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-службе пермского управления СКР. Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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