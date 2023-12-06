В Курганской области продают самые дешевые в России дома и коттеджи. Фото

07 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

За год средняя цена на дома в регионе выросла на 34,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди российских регионов самые доступные по цене частные дома продаются в Курганской области. Информацию об этом опубликовал сайт «Мир квартир», проведя анализ рынка. «Самые доступные индивидуальные дома находятся в Курганской области. Они стоят в среднем 3 037 098 рублей», — сообщили аналитики сайта. В то же время прирост к средней цене с начала года составил 34,7%. Корреспондент URA.RU изучил разброс цен и предложений на сайте Avito. Там предлагают дома с участком от 35 тысяч рублей. Большая часть таких дешевых домов с землей требуют ремонта или сноса под новое строительство: они ветхие или сгоревшие. Ближе к средней цене, например, за 3,1 млн рублей, можно купить дом для проживания, в том числе, с городской пропиской. Таких предложений в области несколько. Так, в поселке Затобольном продают дом площадью 52,3 кв. метра с водонагревателем, водоснабжением из колодца, котлом для отопления, а в деревне Костоусово Кетовского округа предлагают купить двухэтажный дом с баней, гаражом и цокольным этажом. Самые дорогие предложения покупки дома — в деревне Костоусово и Шадринске. В первой предлагают купить коттедж с футбольным полем площадью 250 квадратных метров и участком 50 соток за 120 млн рублей, а во втором случае хотят получить 99,9 млн рублей за дом с золотистой мебелью и сантехникой площадью 520 квадратных метров и участок 20 соток. Дом за 35 тысяч рублей находится в черте Кургана в садовом некоммерческом товариществе «Весна» Фото: сайт Avito В поселке Затобольном можно купить дом по средней цене Фото: сайт Avito Благоустроенный дом в Кургане можно купить за 3,1 млн рублей Фото: сайт Avito В 15 километрах от Кургана можно купить двухэтажный дом с участком по средней цене Фото: сайт Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди российских регионов самые доступные по цене частные дома продаются в Курганской области. Информацию об этом опубликовал сайт «Мир квартир», проведя анализ рынка. «Самые доступные индивидуальные дома находятся в Курганской области. Они стоят в среднем 3 037 098 рублей», — сообщили аналитики сайта. В то же время прирост к средней цене с начала года составил 34,7%. Корреспондент URA.RU изучил разброс цен и предложений на сайте Avito. Там предлагают дома с участком от 35 тысяч рублей. Большая часть таких дешевых домов с землей требуют ремонта или сноса под новое строительство: они ветхие или сгоревшие. Ближе к средней цене, например, за 3,1 млн рублей, можно купить дом для проживания, в том числе, с городской пропиской. Таких предложений в области несколько. Так, в поселке Затобольном продают дом площадью 52,3 кв. метра с водонагревателем, водоснабжением из колодца, котлом для отопления, а в деревне Костоусово Кетовского округа предлагают купить двухэтажный дом с баней, гаражом и цокольным этажом. Самые дорогие предложения покупки дома — в деревне Костоусово и Шадринске. В первой предлагают купить коттедж с футбольным полем площадью 250 квадратных метров и участком 50 соток за 120 млн рублей, а во втором случае хотят получить 99,9 млн рублей за дом с золотистой мебелью и сантехникой площадью 520 квадратных метров и участок 20 соток.