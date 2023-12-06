Среди российских регионов самые доступные по цене частные дома продаются в Курганской области. Информацию об этом опубликовал сайт «Мир квартир», проведя анализ рынка.
«Самые доступные индивидуальные дома находятся в Курганской области. Они стоят в среднем 3 037 098 рублей», — сообщили аналитики сайта. В то же время прирост к средней цене с начала года составил 34,7%.
Корреспондент URA.RU изучил разброс цен и предложений на сайте Avito. Там предлагают дома с участком от 35 тысяч рублей. Большая часть таких дешевых домов с землей требуют ремонта или сноса под новое строительство: они ветхие или сгоревшие.
Ближе к средней цене, например, за 3,1 млн рублей, можно купить дом для проживания, в том числе, с городской пропиской. Таких предложений в области несколько. Так, в поселке Затобольном продают дом площадью 52,3 кв. метра с водонагревателем, водоснабжением из колодца, котлом для отопления, а в деревне Костоусово Кетовского округа предлагают купить двухэтажный дом с баней, гаражом и цокольным этажом.
Самые дорогие предложения покупки дома — в деревне Костоусово и Шадринске. В первой предлагают купить коттедж с футбольным полем площадью 250 квадратных метров и участком 50 соток за 120 млн рублей, а во втором случае хотят получить 99,9 млн рублей за дом с золотистой мебелью и сантехникой площадью 520 квадратных метров и участок 20 соток.
Дом за 35 тысяч рублей находится в черте Кургана в садовом некоммерческом товариществе «Весна»
Фото: сайт Avito
В поселке Затобольном можно купить дом по средней цене
Фото: сайт Avito
Благоустроенный дом в Кургане можно купить за 3,1 млн рублей
Фото: сайт Avito
В 15 километрах от Кургана можно купить двухэтажный дом с участком по средней цене
Среди российских регионов самые доступные по цене частные дома продаются в Курганской области. Информацию об этом опубликовал сайт «Мир квартир», проведя анализ рынка. «Самые доступные индивидуальные дома находятся в Курганской области. Они стоят в среднем 3 037 098 рублей», — сообщили аналитики сайта. В то же время прирост к средней цене с начала года составил 34,7%. Корреспондент URA.RU изучил разброс цен и предложений на сайте Avito. Там предлагают дома с участком от 35 тысяч рублей. Большая часть таких дешевых домов с землей требуют ремонта или сноса под новое строительство: они ветхие или сгоревшие. Ближе к средней цене, например, за 3,1 млн рублей, можно купить дом для проживания, в том числе, с городской пропиской. Таких предложений в области несколько. Так, в поселке Затобольном продают дом площадью 52,3 кв. метра с водонагревателем, водоснабжением из колодца, котлом для отопления, а в деревне Костоусово Кетовского округа предлагают купить двухэтажный дом с баней, гаражом и цокольным этажом. Самые дорогие предложения покупки дома — в деревне Костоусово и Шадринске. В первой предлагают купить коттедж с футбольным полем площадью 250 квадратных метров и участком 50 соток за 120 млн рублей, а во втором случае хотят получить 99,9 млн рублей за дом с золотистой мебелью и сантехникой площадью 520 квадратных метров и участок 20 соток.