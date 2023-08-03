Самый дорогой дом в Курганской области выставлен на продажу за 1 млн долларов

Помимо обычной бани, на участке расположен хамам (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области продается четырехэтажный дом за 99 млн рублей, что соответствует 1 055 671 долларов по текущему курсу. Информация об этом размещена на сайте Avito.

«Представляем вашему вниманию большой четырехэтажный дом с дорогостоящим внутренним интерьером и мебелью общей площадью 520 квадратных метров, расположенный на земельном участке в 20 соток», — указано в объявлении. По описанию продавца, на участке также есть баня — 80 квадратных метров, двухместный гараж с широкими автоматическими воротами и мастерской площадью 100 квадратных метра, а также погреб.

Особенностями дома, по описанию в объявлении, являются итальянская мебель премиум-класса, итальянские люстры из хрусталя. Сантехника, кафель и обои итальянского производства и испанского. Санузлы есть на каждом из четырех этажей. Особенностями бани продавец отметил хамам из итальянской смальты, оснащенный парогенератором и раковиной из мрамора, бассейн на 12 кубов с подогревом воды и многое другое.



Ранее URA.RU писало, что в пригороде Кургана продают дом в стиле барнхаус с панорамными окнами. Покупателю этого дома придется самостоятельно его достраивать.

Дом расположен в горооде Шадринске в Курганской области Фото: сайт Avito

Люстры из хрусталя итальянского производства Фото: сайт Avito

Вся мебель в доме итальянского производства и премиум-класса Фото: сайт Avito

В бане при доме имеется бассейн на 12 кубов с подогревом воды Фото: сайт Avito