03 августа 2023

Самый дорогой дом в Курганской области выставлен на продажу за 1 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо обычной бани, на участке расположен хамам (архивное фото) Фото:

В городе Шадринске Курганской области продается четырехэтажный дом за 99 млн рублей, что соответствует 1 055 671 долларов по текущему курсу. Информация об этом размещена на сайте Avito.

«Представляем вашему вниманию большой четырехэтажный дом с дорогостоящим внутренним интерьером и мебелью общей площадью 520 квадратных метров, расположенный на земельном участке в 20 соток», — указано в объявлении. По описанию продавца, на участке также есть баня — 80 квадратных метров, двухместный гараж с широкими автоматическими воротами и мастерской площадью 100 квадратных метра, а также погреб.

Особенностями дома, по описанию в объявлении, являются итальянская мебель премиум-класса, итальянские люстры из хрусталя. Сантехника, кафель и обои итальянского производства и испанского. Санузлы есть на каждом из четырех этажей. Особенностями бани продавец отметил хамам из итальянской смальты, оснащенный парогенератором и раковиной из мрамора, бассейн на 12 кубов с подогревом воды и многое другое.

Ранее URA.RU писало, что в пригороде Кургана продают дом в стиле барнхаус с панорамными окнами. Покупателю этого дома придется самостоятельно его достраивать.

Дом расположен в горооде Шадринске в Курганской области
Дом расположен в горооде Шадринске в Курганской области
Фото:
Люстры из хрусталя итальянского производства
Люстры из хрусталя итальянского производства
Фото:
Вся мебель в доме итальянского производства и премиум-класса
Вся мебель в доме итальянского производства и премиум-класса
Фото:
В бане при доме имеется бассейн на 12 кубов с подогревом воды
В бане при доме имеется бассейн на 12 кубов с подогревом воды
Фото:
Хамам в бане оснащен парогенератором и раковиной из мрамора
Хамам в бане оснащен парогенератором и раковиной из мрамора
Фото:

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В городе Шадринске Курганской области продается четырехэтажный дом за 99 млн рублей, что соответствует 1 055 671 долларов по текущему курсу. Информация об этом размещена на сайте Avito. «Представляем вашему вниманию большой четырехэтажный дом с дорогостоящим внутренним интерьером и мебелью общей площадью 520 квадратных метров, расположенный на земельном участке в 20 соток», — указано в объявлении. По описанию продавца, на участке также есть баня — 80 квадратных метров, двухместный гараж с широкими автоматическими воротами и мастерской площадью 100 квадратных метра, а также погреб. Особенностями дома, по описанию в объявлении, являются итальянская мебель премиум-класса, итальянские люстры из хрусталя. Сантехника, кафель и обои итальянского производства и испанского. Санузлы есть на каждом из четырех этажей. Особенностями бани продавец отметил хамам из итальянской смальты, оснащенный парогенератором и раковиной из мрамора, бассейн на 12 кубов с подогревом воды и многое другое. Ранее URA.RU писало, что в пригороде Кургана продают дом в стиле барнхаус с панорамными окнами. Покупателю этого дома придется самостоятельно его достраивать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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