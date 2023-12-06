В Тюмени построят километры велодорожек

07 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в 2024 году построят 12 километров велодорожек. Об этом сообщили в городской администрации. При разработке концепции развития городской велодорожной сети власти общались с тематическими сообществами и спортсменами. «Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км. На сегодняшний день у тюменцев имеется возможность построить свой маршрут по 83 км велодорожек. <…> В 2023 году в Тюмени было построено порядка 6,82 км велодорожек. В 2024-м планируется ввести еще около 12 км», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году появятся новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети.

В Тюмени в 2024 году построят 12 километров велодорожек. Об этом сообщили в городской администрации. При разработке концепции развития городской велодорожной сети власти общались с тематическими сообществами и спортсменами. «Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км. На сегодняшний день у тюменцев имеется возможность построить свой маршрут по 83 км велодорожек. <…> В 2023 году в Тюмени было построено порядка 6,82 км велодорожек. В 2024-м планируется ввести еще около 12 км», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году появятся новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети.