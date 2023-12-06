06 декабря 2023

В Тюмени построят километры велодорожек

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коммунистическая после благоустройства. Полевской, велодорожка
Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км Фото:

В Тюмени в 2024 году построят 12 километров велодорожек. Об этом сообщили в городской администрации. При разработке концепции развития городской велодорожной сети власти общались с тематическими сообществами и спортсменами.

«Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км. На сегодняшний день у тюменцев имеется возможность построить свой маршрут по 83 км велодорожек. <…> В 2023 году в Тюмени было построено порядка 6,82 км велодорожек. В 2024-м планируется ввести еще около 12 км», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году появятся новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети.

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В Тюмени в 2024 году построят 12 километров велодорожек. Об этом сообщили в городской администрации. При разработке концепции развития городской велодорожной сети власти общались с тематическими сообществами и спортсменами. «Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек ее протяженность составит 195,30 км. На сегодняшний день у тюменцев имеется возможность построить свой маршрут по 83 км велодорожек. <…> В 2023 году в Тюмени было построено порядка 6,82 км велодорожек. В 2024-м планируется ввести еще около 12 км», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году появятся новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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