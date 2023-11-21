21 ноября 2023

Какие дороги построят в Тюмени в 2024 году. Инфографика

В Тюмени в 2024 году обустроят новые велодорожки и улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, укладка асфальта, пермский тракт, дорожные работы, дорожная техника, дорожные работники, ремонт автодороги, трасса р-242
В 2024 году продолжится ремонт улицы Ленина и строительство развязки на пересечении Мельникайте — Дружбы Фото:

В Тюмени в 2024 году построят новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Также планируется обустроить велодорожки на улице Пермякова. Такая информация указана в проекте бюджета города на следующий год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

«Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети. Запланировано строительство и реконструкция 10 объектов, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства, фрезерование 22,73 км дорог», — указано в проекте бюджета.

В 2024 году запланировано строительство:

  • улицы и дороги в Тюменской слободе в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт (ул. Калинина);
  • улиц в районе «Комаровский 1 и 2 очереди» (2024-2025);
  • улицы Газовиков, участок улицы Муравленко;
  • улиц в квартале: Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура;
  • дорог в микрорайоне Велижанский (2024-2025);
  • улично-дорожной сети в районе озера Алебашево;
  • дорог в микрорайонах Казарово и Березняки;
  • велодорожек на улице Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября).

Кроме того, продолжится капитальный ремонт улицы Ленина и строительство развязки на пересечении Мельникайте — Дружбы. Как ранее писало URA.RU, также на следующий год запланирована реконструкция трех мостов.

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В Тюмени в 2024 году построят новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Также планируется обустроить велодорожки на улице Пермякова. Такая информация указана в проекте бюджета города на следующий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Более пяти млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети. Запланировано строительство и реконструкция 10 объектов, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства, фрезерование 22,73 км дорог», — указано в проекте бюджета. В 2024 году запланировано строительство: Кроме того, продолжится капитальный ремонт улицы Ленина и строительство развязки на пересечении Мельникайте — Дружбы. Как ранее писало URA.RU, также на следующий год запланирована реконструкция трех мостов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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