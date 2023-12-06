В Свердловской области младенец насмерть замерз в коляске

07 декабря 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В селе Филькино умер младенец, которому было три дня (Фото архив) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Филькино под Серовом 3 декабря местные жители сообщили, что насмерть замерз ребенок. Информация появилась на сайте городского портала «СеровГлобус.ру». «Гибель новорожденного ребенка произошла в воскресенье, 3 декабря. Мама с младенцем выписались из родительного отделения города Краснотурьинск в пятницу, 1 декабря», — подтвердила «СеровГлобус.ру» информацию председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Шимова. Также известно, что местные жители отрицательно характеризуют семью, где произошла трагедия. При этом, по данным полиции, смерть может носить и медицинский характер. «Так как ребенок родился недоношенным, у нас может быть все что угодно — синдром внезапной смерти, еще какие-то врожденные патологии. Сейчас все это проверяется», — отметила Шимова. Семья является многодетной и это был седьмой ребенок, на учете в ПДН не состояла.

В селе Филькино под Серовом 3 декабря местные жители сообщили, что насмерть замерз ребенок. Информация появилась на сайте городского портала «СеровГлобус.ру». «Гибель новорожденного ребенка произошла в воскресенье, 3 декабря. Мама с младенцем выписались из родительного отделения города Краснотурьинск в пятницу, 1 декабря», — подтвердила «СеровГлобус.ру» информацию председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Шимова. Также известно, что местные жители отрицательно характеризуют семью, где произошла трагедия. При этом, по данным полиции, смерть может носить и медицинский характер. «Так как ребенок родился недоношенным, у нас может быть все что угодно — синдром внезапной смерти, еще какие-то врожденные патологии. Сейчас все это проверяется», — отметила Шимова. Семья является многодетной и это был седьмой ребенок, на учете в ПДН не состояла.