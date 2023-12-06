06 декабря 2023

В Свердловской области младенец насмерть замерз в коляске

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, мама с ребенком, прогулка, зима, птицы, ребенок в коляске, гололед
В селе Филькино умер младенец, которому было три дня (Фото архив) Фото:

В селе Филькино под Серовом 3 декабря местные жители сообщили, что насмерть замерз ребенок. Информация появилась на сайте городского портала «СеровГлобус.ру».

«Гибель новорожденного ребенка произошла в воскресенье, 3 декабря. Мама с младенцем выписались из родительного отделения города Краснотурьинск в пятницу, 1 декабря», — подтвердила «СеровГлобус.ру» информацию председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Шимова. Также известно, что местные жители отрицательно характеризуют семью, где произошла трагедия.

При этом, по данным полиции, смерть может носить и медицинский характер. «Так как ребенок родился недоношенным, у нас может быть все что угодно — синдром внезапной смерти, еще какие-то врожденные патологии. Сейчас все это проверяется», — отметила Шимова. Семья является многодетной и это был седьмой ребенок, на учете в ПДН не состояла.

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В селе Филькино под Серовом 3 декабря местные жители сообщили, что насмерть замерз ребенок. Информация появилась на сайте городского портала «СеровГлобус.ру». «Гибель новорожденного ребенка произошла в воскресенье, 3 декабря. Мама с младенцем выписались из родительного отделения города Краснотурьинск в пятницу, 1 декабря», — подтвердила «СеровГлобус.ру» информацию председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Шимова. Также известно, что местные жители отрицательно характеризуют семью, где произошла трагедия. При этом, по данным полиции, смерть может носить и медицинский характер. «Так как ребенок родился недоношенным, у нас может быть все что угодно — синдром внезапной смерти, еще какие-то врожденные патологии. Сейчас все это проверяется», — отметила Шимова. Семья является многодетной и это был седьмой ребенок, на учете в ПДН не состояла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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