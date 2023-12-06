В Лабытнанги (ЯНАО) впервые оборудовали перекресток проекционной «зеброй», которая дублирует основную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Проектор установили на перекрестке улиц Первомайской — Гагарина. Еще один установят на перекрестке улиц Первомайской — Школьной. Такие „зебры“ видны за 100-150 метров», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Проекционная «зебра» хорошо заметна в любых погодных условиях и в темное время суток, ее освещенность не зависит от яркости фар автомобиля. Яркая проекция позволяет водителю издалека заметить пассажира на проезжей части.
Подобную проекционную зебру ранее установили в Красноселькупе (ЯНАО). «Зебра» освещает пешеходные переходы на четырех перекрестках.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.