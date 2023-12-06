06 декабря 2023

В городе ЯНАО на перекрестке установили проектор. Фото

В Лабытнанги впервые установили проекционную «зебру» на пешеходном переходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, снег, пешеходный переход, перекресток, автомобили, падает снег
Проекционную «зебру» хорошо видно в любое время суток Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) впервые оборудовали перекресток проекционной «зеброй», которая дублирует основную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Проектор установили на перекрестке улиц Первомайской — Гагарина. Еще один установят на перекрестке улиц Первомайской — Школьной. Такие „зебры“ видны за 100-150 метров», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Проекционная «зебра» хорошо заметна в любых погодных условиях и в темное время суток, ее освещенность не зависит от яркости фар автомобиля. Яркая проекция позволяет водителю издалека заметить пассажира на проезжей части.

Подобную проекционную зебру ранее установили в Красноселькупе (ЯНАО). «Зебра» освещает пешеходные переходы на четырех перекрестках.

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В Лабытнанги (ЯНАО) впервые оборудовали перекресток проекционной «зеброй», которая дублирует основную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Проектор установили на перекрестке улиц Первомайской — Гагарина. Еще один установят на перекрестке улиц Первомайской — Школьной. Такие „зебры“ видны за 100-150 метров», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Проекционная «зебра» хорошо заметна в любых погодных условиях и в темное время суток, ее освещенность не зависит от яркости фар автомобиля. Яркая проекция позволяет водителю издалека заметить пассажира на проезжей части. Подобную проекционную зебру ранее установили в Красноселькупе (ЯНАО). «Зебра» освещает пешеходные переходы на четырех перекрестках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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