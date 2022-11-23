Умные «зебры» появились в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноселькупе (ЯНАО) установили проекционные пешеходные переходы на четырех перекрестках. Об этом рассказал в своем личном telegram-канале глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

«В Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы на 4 перекрестках. Теперь „зебру“ отчетливо видно даже в темное время суток», — говорится в записи.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый проекционный пешеходный переход установили в Екатеринбурге. Главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.