23 ноября 2022
22 ноября 2022

В селе ЯНАО установили «умные» пешеходные переходы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, зеленый свет, красный сигнал, автомобильный знак
Умные «зебры» появились в ЯНАО Фото:

В Красноселькупе (ЯНАО) установили проекционные пешеходные переходы на четырех перекрестках. Об этом рассказал в своем личном telegram-канале глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

«В Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы на 4 перекрестках. Теперь „зебру“ отчетливо видно даже в темное время суток», — говорится в записи.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый проекционный пешеходный переход установили в Екатеринбурге. Главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.

Установлено 4 проекционных пешеходных перехода

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В Красноселькупе (ЯНАО) установили проекционные пешеходные переходы на четырех перекрестках. Об этом рассказал в своем личном telegram-канале глава Красноселькупского района Юрий Фишер. «В Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы на 4 перекрестках. Теперь „зебру“ отчетливо видно даже в темное время суток», — говорится в записи. Ранее URA.RU рассказывало, что первый проекционный пешеходный переход установили в Екатеринбурге. Главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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