Умные «зебры» появились в ЯНАО
В Красноселькупе (ЯНАО) установили проекционные пешеходные переходы на четырех перекрестках. Об этом рассказал в своем личном telegram-канале глава Красноселькупского района Юрий Фишер.
«В Красноселькупе установили проекционные пешеходные переходы на 4 перекрестках. Теперь „зебру“ отчетливо видно даже в темное время суток», — говорится в записи.
Ранее URA.RU рассказывало, что первый проекционный пешеходный переход установили в Екатеринбурге. Главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.
Установлено 4 проекционных пешеходных перехода
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